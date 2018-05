LEFEBVRE GIBEAU, Yvette



Le 7 janvier 2018, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Yvette Lefebvre, prédécédée de sa fille Carole.Elle laisse dans le deuil ses enfants Suzanne, Michel, Nicole, Diane, Sylvain et Benoît Gibeau et leurs conjoint(e)s, ses 15 petits-enfants et ses 14 arrière-petits-enfants, autres parents et des amis.L'inhumation des cendres aura lieu, le mercredi 23 mai à 15h au cimetière Repos Saint-François d'Assise (6893 Sherbrooke Est, Montréal).La famille tient à remercier tous les gens qui, de près ou de loin, nous ont accompagnés durant ce passage de Vie.