CHAINÉ BOISCLAIR, Françoise



À l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Santa Cabrini, le 9 mai 2018, à l'âge de 92 ans et 11 mois est décédée Françoise Chainé, épouse de feu Lucien Boisclair.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Gabrielle et Rita, son beau-frère Julien Boisclair, sa belle-soeur Hélène Boisclair Gélinas, ainsi que ses neveux et nièces, cousins et cousines et plusieurs ami(e)s.La famille vous accueillera le samedi 26 mai 2018 dès 9h au complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700, Beaubien est, Montréal.Les funérailles auront lieu à 11h en l'église Saint-Bonaventure, 5205, St-Zotique est, Montréal, suivi de l'inhumation au Repos St-François d'Assise.Françoise est une enseignante retraitée de l'école Daniel-Johnson.La famille tient à remercier le Dr Pelletier de l'hôpital Santa Cabrini pour sa présence et son attention.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Santa Cabrini.