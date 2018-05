Ambiances uniques et tranquillité

Pour un séjour inoubliable, on se pose à l’Antre d’Eux. Charme et confort sont au rendez-vous dans les chambres décorées avec goût. De véritables inspirations à la détente.

Géraldine et Raphaël Porteret, deux Français d’origine, attendent leurs invités avec enthousiasme au gîte L’Antre d’Eux de Sherbrooke. Ils partagent quelques pièces de leur grande maison, mais laissent la rallonge avec les chambres aux invités. Ambiance chaleureuse et familiale de même que grand souci du détail sont à l’honneur.

Photo courtoisie Annie Girard

Des chambres ravissantes

Les cinq chambres proposées sont si jolies qu’il est difficile de faire un choix. Elles présentent une atmosphère unique ainsi qu’une décoration et un aménagement hautement soignés.

Des accessoires décoratifs recherchés, des fauteuils confortables, des couettes douillettes et éclatantes de style ainsi que des toiles concourent à préciser les ambiances. Deux des chambres nous transportent dans des univers différents grâce à leurs immenses et magnifiques murales de papier peint. La Timber se veut chaleureuse avec son bois alors que Le Quai est empreinte d’évasion grâce à ses accessoires marins. Le reste de la chambre est aménagé d’accessoires sur le même thème comme les lampes avec du bois et la rame de chaloupe et le gouvernail. Les trois autres chambres ont aussi leur personnalité. La Bagatelle, agrémentée de rouge, est romantique. L’Inédite est charmante et luxueuse, avec ses teintes argenté et mauve tandis que la Méli-Mélo nous transporte à la campagne dans les fleurs. De toute beauté.

Photo courtoisie Annie Girard

Que du beau

Quelle que soit la chambre choisie, on bénéficie d’une salle de bain privée moderne également décorée avec soin. Rien n’est laissé au hasard, même là. Chaque élément décoratif a sa place et crée son effet. Des chambres, on admire la vue sur la forêt adjacente et le lever ou le coucher du soleil. On apprécie le chant apaisant des oiseaux. Ici, on flâne et on se détend dans la cour arrière et au bord de l’étang au fond du terrain. Tout est beau ! On trouve assurément la tranquillité.

À savoir

TARIFS: Une nuit en occupation double à partir de 120 $ incluant le déjeuner.

SERVICES: Réfrigérateur et cafetière se trouvent dans la partie commune des chambres. Un barbecue pour la cuisson des aliments (couverts et ustensiles offerts) est à la disposition des invités. On déjeune à la salle à manger ou sur la terrasse. Des produits frais et locaux comblent les invités comme les confitures et le pain maison. On adore la tarte ou le clafoutis du dessert !

ACTIVITÉS SUR PLACE: On profite du spa, de la piscine, des fauteuils, des chaises longues et des hamacs selon l’envie du moment. Le soir, on passe le temps devant un feu de camp.

ACTIVITÉS TOUT PRÈS: Centre équestre, élevage d’alpagas, balade à vélo, randonnée au parc national du Mont-Orford.

COORDONNÉES

Gîte L’Antre d’Eux

3870, chemin Rhéaume

Sherbrooke (Québec)

J1R 0A2

Téléphone : 819-823-5554

gitelantredeux.com