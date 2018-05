DEMERS, Chantal



À Sainte-Agathe-des-Monts, le 10 mai 2018, à l'âge de 52 ans, est décédée Mme Chantal Demers, épouse de M. Pierre de Grandpré.Elle laisse dans le deuil son époux Pierre, sa fille Valérie, sa soeur Gabrielle, son frère André, son beau-frère Yves Farmer, ses belles-soeurs et beaux-frères ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et amis.Les visites auront lieu le mercredi 23 mai 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h à la30, RUE PRÉFONTAINESAINTE-AGATHE-DES-MONTSle jeudi 24 mai 2018 dès 9h, suivi des funérailles à 10h30 en l'église de Sainte-Agathe-des-Monts.En mémoire de Chantal, des dons peuvent être faits à la Fondation des maladies mentales du Québec.