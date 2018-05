LAROCQUE, François



À l'Hôpital Royal-Vicoria de Montréal le 11 mars dernier, François Larocque est décédé à l'âge de 64 ans. Il était le fils de feu Pierre-André Larocque et feu Rachel Lambert de Grand-Mère.Il laisse dans le deuil son frère Normand (Jeanne La Rochelle) de Blainville, sa soeur Louise Larocque (feu David McCracken) d'Ottawa et son beau-frère Denis Laberge (feu Andrée) de St-Lambert, ses neveux et nièces: Sophie Laberge (Québec), Serge Larocque (Mont-St-Hilaire), Marie-Josée Laberge (Gatineau), Simon Larocque (St-Lambert), Philippe McCracken (Australie) et Matthew McCracken (Ottawa) ainsi que leurs conjoints et conjointes. Il quitte également ses petites-nièces Maëlle et Emma (St-Hilaire), Appolline et Albane (Québec), Raphaelle et Gabrielle (Gatineau), Evelyne (Ottawa). Il laisse aussi dans le deuil des tantes, oncles, cousins et cousines.La rencontre funéraire se tiendra le samedi 26 mai prochain à 14h30 au cimetière de St-Georges de Champlain (Shawinigan, secteur Grand-Mère, inters. Routes 153 & 359), suivie d'une rencontre à La Maison du Citoyen de St-Georges.En mémoire de François, des dons à la Fondation du cancer des Cèdres (www.cedars.ca) seraient appréciés.