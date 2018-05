BRUNET, Jean



À Sainte-Anne-de-Bellevue, le mardi 15 mai 2018, à l'âge de 77 ans, est décédé Jean Brunet, époux de feu Thérèse Lorion.Il laisse dans le deuil ses fils Alain (Marie) et Benoit (Chantal), ses petites-filles Sara-Julie, Audrée-Maude, Marie-Ève, Vanessa et Janie ainsi qu'Émilie Tremblay.La famille accueillera parents et amis le samedi 26 mai 2018 en l'église de Sainte-Anne-de-Bellevue dès 10h suivi des funérailles à 11h.Inhumation au cimetière de Sainte-Anne-de-Bellevue.RODRIGUE MONTPETIT ET FILS INC.170, RUE CHÂTEAUGUAYHUNTINGDON, QC