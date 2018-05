LEROUX, René



À Sainte-Agathe, le 13 mai 2018, est décédé à l'âge de 93 ans, M. René Leroux, fils de feu Joseph Leroux et de feu Maria Marsan et fils adoptif de feu Evelyne et feu Arthur Leroux.Il était l'époux de feu Mme Nycole Marcil et demeurait à Piedmont.Il laisse dans le deuil ses fils Jacques Leroux (Odette) et Paul Leroux (Louise), ses petits-enfants Benoît, Marie-France, Jean-François et Simon, ses arrière-petits-enfants Jade, Xavier et Ophélia ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 9 juin 2018 de 9h à 11h au salon de la214 RUE PRINCIPALESAINT-SAUVEUR450-438-1234Les funérailles auront lieu ce même jour à 11h à l'église de Saint-Sauveur suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies du coeur seraient appréciés (formulaires disponibles au salon).