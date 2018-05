LAPERRIÈRE, Jean-Claude



De Charlemagne, le 12 mai 2018, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Jean-Claude Laperrière, prédécédé de son fils Claude.Le défunt laisse dans le deuil son épouse Mme Hélène Lavoie, ses enfants Régent (Gisèle), Linda (Michel) et André (Carole), ses petits-enfants Katy, Stéphanie, Annie, Maxime et Véronique, ses arrière-petits-enfants Elio, Mathis et Daliane, ses frères, ses soeurs et leurs conjoint(e)s, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances:MONTRÉAL 514-353-9199www.salonfunerairelfc.comle samedi 26 mai à compter de 13 heures. Une liturgie de la Parole sera célébrée sur place à 15h30.