Circuit Canada Pro Tour: record de 63 à battre à Boucherville

MONTRÉAL – Avec la présence des golfeurs du Circuit Canada Pro Tour cette semaine au club de Boucherville, le record de parcours est menacé.

L’ancien professionnel du club, feu Jean-Guy Périard, a déjà remis une carte de 63, un exploit qui aurait par ailleurs été égalé par Patrick Godin.

«Je pense que ça peut être battu, a ainsi projeté le golfeur Dave Lévesque, qui fera partie des nombreux participants à la Classique Bérard Tremblay. Le niveau de jeu est assez fort. Les jeunes poussent et l’an passé, avec les golfeurs de l’Ontario et ceux du Québec, on a vu tomber beaucoup de pointages records.»

Yves Tremblay, directeur des opérations et professionnel du club de golf Boucherville depuis 18 ans, croit pour sa part que le record ne sera pas éclipsé.

«Honnêtement, je serais surpris, a-t-il indiqué. Le terrain n’est pas long, mais disons qu’il faut que ça aille vraiment bien pour jouer 63. Il y a quand même des petits côtés cachés qui font que ce terrain court (6 378 verges) représente un bon défi.»

«Nous sommes excités par la condition de notre terrain, a repris monsieur Tremblay. Pour un terrain de golf au Québec, à ce temps-ci de l’année, ce n’est pas toujours évident, mais notre terrain est en bonne condition et les verts sont très beaux.»

Un certain prestige

Le «pro» du golf s’est dit choyé d’accueillir les joueurs du Circuit Canada Pro Tour.

«C’est prestigieux dans le sens où tu veux toujours pouvoir dire que t’as vu des joueurs évoluer chez vous qui atteignent finalement le circuit de la PGA ou le Web.com Tour, a-t-il expliqué. Il y a certainement des gars qui vont être là cette semaine et qui visent ça.»

«Je m’attends à des bonnes performances, mon jeu est très bon présentement et je ne serais pas surpris de sortir de là avec le trophée et le gros chèque», a par ailleurs prévenu Lévesque.