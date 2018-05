PIETROCUPO, Valentino



À Montréal, le 13 mai 2018, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Valentino Pietrocupo, époux de feu Mme Jacqueline Chapados.Il laisse dans le deuil son filleul Richard Lacoste, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.Les funérailles auront lieu le vendredi 25 mai à 11h en l'église Notre-Dame-de-la-Défense, située au 6800 ave Henri-Julien à Montréal.La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel soignant et les bénévoles de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Marie-Clarac.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Marie-Clarac serait apprécié.