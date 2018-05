RACINE, Julie



Le 26 avril 2018, à l'âge de 52 ans, est décédée madame Julie Racine, fille de dame Claudette Charron et de monsieur Gilles Racine.Elle laisse dans le deuil, outre ses parents, sa soeur Nathalie (Jérémie), ses neveux, Benjamin, Isaac et Victor-Élie, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Elle est partie rejoindre son frère Éric.La famille recevra vos condoléances au:SAINTE-JULIE, QC, J3E 1W7Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 25 mai 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le samedi 26 mai dès 9h. Les funérailles suivront à 11h en l'Église de Sainte-Julie, 1686, rue Principale, Sainte-Julie.