De chauds reportages en Floride

La grisaille du printemps québécois pousse Sucré Salé à poursuivre sa tradition. Après Las Vegas et Los Angeles, c’est en Floride que Patrice Bélanger et ses invités lanceront la 17e saison de l’émission, lundi. Du soleil, la mer, des palmiers... l’été arrive sur nos écrans, faute de s’installer à l’extérieur pour de bon.

Patrice Bélanger nous a dévoilé quelques secrets de son périple floridien avec cinq artistes, destination choisie pour le beau temps, mais aussi parce qu’elle est prisée par de nombreux Québécois.

L’animateur ouvrira la saison lundi avec Ludivine Reding dans les Everglades, lors d’une balade au milieu d’alligators. « Damien lui promettait de tourner un clip à Miami, mais c’est nous qui l’avons amenée », lance Patrice Bélanger à la blague, en faisant référence à la série Fugueuse.

Hockey, golf et surf

Il y retrouvera aussi Julie Perreault, qui y possède un condo. On apprendra qu’elle a donné la réplique à Jessica Chastain dans le film de Xavier Dolan The Life and Death of John F. Donovan. Mais puisque les scènes avec Chastain ont été coupées au montage, on ne les verra jamais. Cela dit, l’actrice avait tout de même de belles anecdotes à raconter.

Photo courtoisie

Patrice Bélanger ira aussi rejoindre sur un terrain de golf Ludovick Bourgeois, qui lui confiera ses derniers moments avec son père, ainsi que Sarah-Jeanne Labrosse, dont les parents habitent en Floride, et avec qui il fera du surf.

Photo courtoisie

Maniaque de hockey, Patrice Robitaille aura le privilège d’assister à un entraînement des Panthers de la Floride, et pourra même visiter les vestiaires grâce à la collaboration de l’attaquant Jonathan Huberdeau. « On a vu beaucoup Patrice jouer différentes émotions, mais là, il avait sa face de petit gars qu’on a peu, ou pas vue à la télé », confie Patrice Bélanger avec enthousiasme.

Photo courtoisie

Les entrevues avec ces cinq invités seront diffusées dans le premier mois de l’émission.

Des nouveautés originales

Outre les nouveaux collaborateurs Ève Côté (Les Grandes Crues), Pierre-Alexandre Fortin et Kevin Raphaël, Sucré Salé se démarquera avec de nouveaux segments encore cette année.

Les vendredis « nostalgie » de l’an dernier, où Patrice Bélanger revisitait des quartiers de Montréal chers aux artistes dans le cadre du 375e de la métropole, ont fait naître une autre idée.

Cette année, certains vendredis seront consacrés à retourner sur les lieux d’un moment charnière dans la carrière d’un artiste, dans le but de faire une rétrospective complète de sa carrière. Par exemple, Guillaume Lemay-Thivierge retournera à La Binerie sur Mont-Royal, où il a tourné Le Matou à l’âge de huit ans.

Après trois saisons, Patrice Bélanger voulait mettre fin aux segments tournés dans un panier d’épicerie. « Mais il y a des artistes qui nous appellent et qui veulent être dans le panier », dit-il.

« Ça donne des moments auxquels on ne s’attend pas, qui font passer l’invité à travers tout un spectre d’émotions. L’idée a l’air saugrenue et légère, mais ça donne des sujets de conversation qui ne seraient pas venus assis sur deux chaises »

► Sucré Salé est diffusé à TVA du lundi au vendredi, à 18 h 30.

► La 17e saison commence lundi.