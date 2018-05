Des échecs coûteux

Rien ne garantit un succès en salles, même pour les films réalisés par des cinéastes de renom et mettant en vedette des acteurs connus et aimés du grand public. À preuve, des projets ambitieux mis en scène par des réalisateurs réputés comme Denys Arcand et François Girard ont essuyé des échecs au box-office au cours des dernières années. Voici sept des films québécois qui ont été les moins rentables au box-office depuis 2014.

1- Le vrai du faux (2014)

Photo courtoisie

Cette comédie d’Émile Gaudreault (De père en flic) qui a bénéficié d’une contribution financière publique de 4,6 M$ a fait chou blanc au box-office malgré une distribution tout étoile composée de Stéphane Rousseau, Mathieu Quesnel, Julie Le Breton et Guylaine Tremblay. Sorti en juillet 2014 partout dans la province, Le vrai du faux n’a récolté que 427 066 $ au box-office québécois – une grande déception quand on le compare au succès des films précédents de Gaudreault (De père en flic 1 et 2, Le sens de l’humour, Mambo Italiano).

2- Hochelaga, terre des âmes (2018)

Photo courtoisie

Les attentes étaient élevées pour cette grande fresque sur l’histoire de Montréal produite dans le cadre du 375e anniversaire de la métropole avec un budget spectaculaire de 15 millions de dollars, dont une aide financière publique dépassant les 8 millions de dollars (incluant une subvention de 2,5 M$ de la Société du 375e de Montréal). Malheureusement, le film réalisé par le cinéaste et metteur en scène de renom François Girard (Le violon rouge) n’a pas obtenu le succès escompté au box-office (717 954 $) et a eu droit à des critiques mitigées. Choisi pour représenter le Canada dans la course pour l’Oscar du film en langue étrangère, Hochelaga, terre des âmes n’a pas été retenu parmi les cinq finalistes pour le prix.

3- Nitro Rush (2016)

Photo courtoisie

Contrairement à plusieurs suites de films populaires québécois qui ont eu du succès ces dernières années au box-office (De père en flic, Bon Cop, Bad Cop 2, Les 3 P’tits Cochons 2), Nitro Rush a suscité beaucoup moins d’intérêt auprès du public. Ce film d’action qui a eu droit à une aide financière publique de 3,9 M$ n’a amassé que 544 876 $ à sa sortie à la fin de l’été 2016. C’est bien peu quand on compare aux 3,4 M$ récoltés par le premier Nitro en 2007.

4- Chasse-Galerie : la légende (2016)

Photo courtoisie

Projet ambitieux porté par une distribution impressionnante (Caroline Dhavernas, Vincent-Guillaume Otis, François Papineau, Francis Ducharme), ce film de Jean-Philippe Duval adapté de la célèbre légende québécoise n’a pas répondu aux attentes, ne récoltant que 466 727 $ au box-office. Le film a bénéficié d’une aide financière publique de plus de 4,3 M$.

5- Le règne de la beauté (2014)

Photo courtoisie

Même les plus grands cinéastes ont dû essuyer des échecs au cours de leur carrière. Pour Denys Arcand (Le déclin de l’empire américain, Les Invasions barbares), la sortie du Règne de la beauté pourrait être rangée dans cette catégorie. Marquant le retour au cinéma d’Arcand sept ans après L’âge des ténèbres, Le règne de la beauté a obtenu des résultats décevants au box-office (355 680 $), en plus d’avoir eu droit à des critiques tièdes. Contrairement aux films précédents d’Arcand, Le règne de la beauté (qui a été tourné dans Charlevoix, à Toronto et à Paris et qui a profité d’une aide financière publique de 5,3 M$) n’a pas suscité beaucoup d’intérêt à l’étranger non plus.

6- Iqaluit (2017)

Photo courtoisie

Réalisé par Benoit Pilon (Ce qu’il faut pour vivre) et tourné dans le Grand Nord avec 2,7 M$ en argent public, Iqaluit a récolté un maigre box-office de 109 631 $ à sa sortie au Québec en mars 2017. Le film marquait le retour au Québec­­­ de l’actrice Marie-Josée Croze, qui n’avait pas joué de premier rôle dans une production québécoise depuis des lunes.

7- Endorphine (2016)

Photo courtoisie

Un autre film ambitieux qui a eu du mal à trouver son public. Tourné avec une aide financière publique dépassant les 3 M$, ce drame du réputé cinéaste et directeur photo André Turpin (Un crabe dans la tête) a dû se contenter de recettes de 40 635 $ au box-office québécois, attirant seulement 5046 spectateurs. Le film misait pourtant sur un trio d’actrices prometteur, composé de Sophie Nélisse, Mylène Mackay et Lise Roy.

Des films chers et confidentiels

Dans la liste des longs métrages québécois sortis depuis 2014, plusieurs films qui ont été produits avec une aide financière publique généreuse n’ont pas réussi à attirer plus de 5000 spectateurs dans les salles de la province.

C’est le cas notamment de Pays, le second long métrage de la cinéaste Chloé Robichaud (Sarah préfère la course), qui a obtenu des contributions de l’État de plus de 2,6 M$, mais qui a été vu au cinéma par seulement 4215 personnes. Le film qui a été tourné à Terre-Neuve avec un budget total de 4,2 M$ met en vedette Macha Grenon et la Canadienne Emily VanCamp.

Carole Laure n’a pas eu de succès non plus avec Love Projet, son quatrième long métrage en tant que réalisatrice. Financé avec une aide publique de plus de 1,7 M$, ce film mettant en vedette Magalie Lépine-Blondeau, Benoît McGinnis et Céline Bonnier n’a attiré que 1249 spectateurs au cinéma.

Le cinéaste Yves-Christian Fournier (Tout est parfait) a aussi essuyé un échec commercial avec son film Noir, qui se déroule dans le milieu des gangs de rue à Montréal-Nord. Le long métrage qui a reçu une contribution financière publique de 1,7 M$ a enregistré seulement 1994 entrées dans les salles du Québec.

Malgré une belle présence dans les festivals internationaux (dont celui de Berlin), le film Boris sans Béatrice, du cinéaste Denis Côté (Curling), qui a reçu une aide financière publique de plus de 1,6 M$, a été vu par 2084 personnes dans les cinémas du Québec.

La petite fille qui aimait trop les allumettes de Simon Lavoie et Qu’est-ce qu’on fait ici?, de la réalisatrice Julie Hivon, sont aussi passés inaperçus dans les salles du Québec.