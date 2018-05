PARENT, Edmour



À Châteauguay, le 29 avril 2018, à l'âge de 85 ans, est décédé Edmour Parent, autrefois de Saint-Urbain-Premier, fils de feu M. Arthur Parent et de feu dame Laurette Bergevin. Il rejoint sa soeur Mariette.Il laisse dans le deuil ses soeurs Armande (feu Léo Desgroseilliers) et Yolande (Denis Vernier), ses neveux Daniel, Mario et Jean-François, sa nièce Marie-Andrée, ses arrière-neveux et arrière-nièces, une amie de la famille Pierrette, parents et amis.La famille recevra les condoléances, en l'église paroissiale de St-Urbain-Premier, le samedi 26 mai à compter de 10h, suivi des funérailles à 11h et de l'inhumation au cimetière paroissial.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est #104, Montréal, Qc H1N 1C1 ou à la Fabrique de Saint-Urbain-Premier.La famille tient à remercier sincèrement le Dre Chantal Perreault et tout le personnel de l'Unité de vie, 3e étage du Centre Champlain de Châteauguay pour les excellents soins prodigués à M. Parent.450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.com