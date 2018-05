TRUDEAU, Jean-Paul



Le 8 mai 2018, à l'âge de 69 ans, est décédé Jean-Paul Trudeau, époux de Diane Chaussé Trudeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Claude (Camille) et Éric (Vanessa), son petit-fils Samuel, ses frères et soeurs ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 26 mai dès 13h en l'église La Nativité (155 chemin Saint-Jean, La Prairie) suivi des funérailles à 14h.425, CHEMIN SAINT-JEANLA PRAIRIE, QCwww.dignitequebec.com