ALLARD, Jeannette

(née Geoffroy)



À Laval, le 14 mai 2018, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Jeannette Geoffroy Allard, épouse de feu M. Noël Allard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Evelyne), Gaétan (Francine), Luc (Christine), Jean (Martine), Louise (Christian) et Nathalie, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au:418, BOUL. LABELLE (angle autoroute 640)ROSEMÈRE, QC J7A 3R8www.dignitequebec.comle dimanche 3 juin dès 10h. Une liturgie de la Parole sera célébrée au salon à 12h.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur serait apprécié.