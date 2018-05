CYR, Noé



À Saint-Jérôme, le 17 mai 2018, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Noé Cyr époux de Mme Françoise Richer.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Francine (feu Gerry), Nicole (Martin), Daniel (Nathalie) et Yvan (Josée), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, sa soeur Alice, ses frères Gaétan et Josephat, sa belle-soeur Denise Gingras, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 25 mai de 18h à 22h et le samedi 26 mai à compter de 9h à la:400 PLACE DU CURÉ-LABELLEST-JÉRÔME450 438-1234Les funérailles auront lieu le samedi 26 mai à 11h en l'église de Sainte-Adèle, 180 rue Lesage. L'inhumation suivra au cimetière du même endroit.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Hôpital de Saint-Jérôme.