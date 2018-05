LeBlanc, Fr. André, o.p.



Jeudi, le 17 mai 2018, à l'Hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe, est décédé à l'âge de 95 ans le Fr. André LeBlanc, dominicain. Il comptait 74 ans de vie religieuse et 68 ans de sacerdoce. Né à Montréal le 27 février 1923, il était le fils de Joseph Adrien Leblanc et d'Émilie Bayard. Il avait un frère, Gérald, décédé en 1999.Il laisse dans le deuil ses nombreux neveux et nièces ainsi que leurs enfants, ses nombreux amis canadiens et portugais ainsi que les membres de sa famille religieuse.Après ses études primaires et secondaires au Collège André-Grasset, il étudia au Séminaire de Philosophie de Montréal. Le 13 mars 1944, il frappa à la porte du Noviciat des Dominicains à Saint-Hyacinthe. Il y revêtit l'habit le 3 août 1944. L'année suivante, le 4 août, il fit sa profession religieuse. De 1944 à 1950, il poursuivit des études en philosophie et en théologie. Le 14 avril 1950, il était ordonné prêtre par Mgr Joseph Lemieux, archevêque d'Ottawa. De 1950 à 1952, il est professeur de philosophie au Studium des Dominicains. En 1953, il est envoyé à Fatima, maison d'études de la Province du Portugal. Il y restera jusqu'en 1958. À son retour, il fut assigné au Couvent de Saint-Hyacinthe, il y restera jusqu'en 1961. Nous le retrouvons alors au Sanctuaire Saint-Jude et de la Reine-du-Rosaire-de-Fatima à Montréal où il s'occupera de la Communauté portugaise jusqu'en 1965. De 1966 à 1969, il fut prieur du Couvent Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa. À la fin de son priorat, assigné à la Maison Saint-Vincent-Ferrier de Saint-Hyacinthe, il fut animateur de retraites pendant 20 ans. En 1989, nous le retrouvons au Couvent Saint-Albert-le-Grand de Montréal, où il fut, tour à tour, animateur de retraites auprès des communautés religieuses et accompagnateur en analyse transactionnelle. En 2011, il se retira au Séminaire de Saint-Hyacinthe où il est décédé le 17 mai 2018. Nous remercions tout particulièrement le personnel de l'Infirmerie du Séminaire pour les bons soins qu'ils lui ont prodigués durant toutes ces années.Le Fr. LeBlanc sera exposé au650 Girouard Est, Saint-Hyacinthele dimanche 20 mai à compter de 16h. Une célébration de la Parole aura lieu à 19h. Les funérailles seront célébrées le lundi 21 mai à 14h en la Chapelle du Séminaire suivies de l'inhumation dans le lot des Dominicains au cimetière de la Paroisse Notre-Dame-du-Rosaire. Lundi, il sera exposé en chapelle ardente à compter de 13h.La direction des funérailles a été confiée à laSAINT-HYACINTHE, 450-774-8000www.dignitequebec.com