Elle n’a pas sa médication avec elle: une femme de 24 ans est portée disparue à Montréal

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide de la population afin de retrouver Marilou Charron Deslauriers, 24 ans, qui est portée disparue depuis vendredi matin. Elle doit prendre une médication plusieurs fois par jour et n'a pas ses médicaments avec elle.

Mme Charron Deslauriers a été vue pour la dernière fois vers 10 h 30, le 18 mai, à sa résidence de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Les enquêteurs craignent pour sa santé et sa sécurité, car elle «souffre d'une maladie métabolique sévère», a précisé le SPVM, par communiqué.

Selon la police, elle doit «prendre une médication importante plusieurs fois par jour et ne l'a pas avec elle. Si elle ne prend pas cette médication, les enquêteurs ont des raisons de craindre pour sa vie».

La jeune femme mesure 4’10'' (147 cm), pèse 155 lb (70.5 kg), a la peau blanche, les yeux bleus et les cheveux longs séparés au milieu. Son nez et une de ses oreilles sont percés. De plus, elle porte un tatouage de fleur de lys d’une dizaine de centimètres avec l'inscription «1926-2010» sur l'avant-bras gauche.

Elle fréquenterait des stations de métro et des parcs et pourrait se trouver au centre-ville.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire de façon anonyme et confidentielle en composant le 911.