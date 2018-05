Enfin un hommage à la hauteur de Luc Plamondon!

Grand monsieur de la chanson francophone, Luc Plamondon a aujourd’hui droit à un énième hommage, inspiré d’un spectacle du Cirque du Soleil. Celui-ci se distingue toutefois du lot en prêtant le micro à une sélection relevée de chanteuses allant de Milk & Bone à Marie-Mai en passant par Gabrielle Shonk qui reprennent ses classiques.

Artistes variées

Photo courtoisie

★★★★

Stone : Hommage à Plamondon

Compilation oblige, l’œuvre hétérogène est évidemment en dents de scie.

Si on craque pour la relecture du Parc Belmont de Diane Dufresne par une Martha Wainwright incroyablement en forme et en voix, la réinterprétation intimiste, voire morne, du Blues du businessman par Safia Nolin, elle, fera sourciller les fans de la version poignante de Claude Dubois.

Heureusement, ces écueils sont rares.

À nouveau « à la mode »

Ce qui distingue également Stone, c’est la réalisation surprenante de Jean-Phi Goncalves qui, sans dénaturer le genre habituel des artistes réunies ici ni les pièces d’origine, arrive à remâcher et emboîter ces classiques en un LP tissé d’un fil d’Ariane souvent électro pop, flirtant avec le vaporwave jusqu’à l’EDM (à titre de référence : l’adaptation soufflante d’Oxygène de Betty Bonifassi suivrait bien du Chainsmokers sur une liste d’écoute).

Pour citer l’homme aux lunettes noires : « On dirait que toutes ces chansons ont été écrites cette année ! »

Bien que certains mélomanes préféreront assurément les versions originales, les pièces sur Stone demeurent tout de même une embrasure sur l’œuvre du monsieur pour une nouvelle génération. Bref, bien joué !

Serge Fiori et Richard Séguin

Photo courtoisie

★★★ ½

Deux cents nuits à l’heure XL

Quarante ans après sa parution, l’album culte rassemblant ces deux poids lourds de la musique québécoise a finalement droit à une version remastérisée. Si les mélodies mi-folk, mi-rock prog trahissent l’année de production de Deux cents nuits à l’heure (on peut presque sentir du patchouli en réécoutant les pièces), le travail de matriçage, lui, s’avère admirable et actualise le tout merveilleusement. Une bonne excuse pour (re)découvrir un tel happening.

Artistes variés

Photo courtoisie

★★

Deadpool 2: Original Motion Picture Soundtrack

Outre deux nouvelles pièces – la fameuse ballade de Céline Dion et un brûlot rap rassemblant French Montana, Lil Pump et Zhavia Ward, la trame sonore de Deadpool 2 est, essentiellement, une liste d’écoute Spotify disparate enfilant péchés mignons (la version acoustique sirupeuse de Take On Me d’a-ha, par exemple) et gros hits comme Bangarang de Skrillex. Aucune surprise, donc. Dommage.

Corneille

Photo courtoisie

★★★

Love & Soul

Pour son septième album en carrière, Corneille se fait diablement plaisir en proposant des relectures de tubes des années 80 et 90. Malgré le fait qu’il monte au marbre avec deux prises (1, il se frotte à des classiques et 2, ces chansons ont déjà été adaptées à moult reprises), le crooner s’en tire indemne grâce à son interprétation toujours aussi charmante. Sans grande surprise et ankylosé d’une réalisation trop lisse, Love & Soul est tout de même sympathique. Pour fans surtout, toutefois.

Coup de coeur

Marie-Gold

Photo courtoisie

★★★★

Goal: une mélodie

Ex-membre du collectif rap Bad Nylon, Marie-Gold dévoile un premier maxi convaincant. Sur Goal : une mélodie, la rappeuse et réalisatrice se distingue de son ancienne formation en abordant des thématiques plus personnelles et un ton plus sérieux sur fond de rythmiques moins pétaradantes, mais se prêtant rudement bien à ses réflexions et son flow. Vivement la suite. En attendant, on peut écouter et acheter l’œuvre ici : marie-gold.bandcamp.com.