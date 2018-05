«Forever Young Tour»: Nana Mouskouri enchante la Maison symphonique

Nana Mouskouri a fait une halte montréalaise, samedi soir, pour un spectacle unique à la Maison symphonique durant lequel elle a passé en revue soixante ans de carrière, prêtant sa voix aux créateurs des quatre coins du monde qui ont écrit des chansons intemporelles.

Après la diffusion d’une longue vidéo retraçant ses soixante années de carrière à travers le monde, et tous les artistes qu’elle a rencontrés au fil des décennies, Nana Mouskouri a fait son entrée en scène sous une longue ovation du public.

Habillée d’une longue robe noire vaporeuse, la chanteuse a débuté la soirée avec «La vie, la mort, l’amour», un succès de 1974.

«Ça me fait très plaisir d’être à Montréal, c’est une joie dans mon cœur, a-t-elle expliqué. Je n’ai pas la double nationalité, mais c’est comme si je l’avais dans mon cœur. Je suis un peu Canadienne. Je suis venue très jeune la première fois. Oui, j’ai déjà été jeune, il y a longtemps.»

Elle a ensuite poursuivi avec «She Moved Through the Fair» et «L’amour en héritage», mais la voix n’est plus aussi assurée qu’avant, même si elle atteint toujours les notes plus hautes.

Comme elle le fait dans chacun des pays qu’elle visite, Nana Mouskouri reprend quelques chansons du répertoire local. Elle nous a notamment gratifiés de «Je reviens chez nous», tout en précisant que Jean-Pierre Ferland était dans la salle. Plus tard, ce sera «Le temps qu’il nous reste» de Fernand Gignac, une chanson qu’elle avait enregistrée en 2008.

Elle a continué avec une version magnifique et parfaitement maîtrisée du classique «Coucouroucoucou Paloma», qui a fait lever le public à la fin de la dernière note.

À la moitié de la soirée, une fois bien réchauffée, la divine chanteuse de 83 ans prouve qu’elle n’a rien perdu de sa voix cristalline qu’elle étire dans les aigus jusqu’au dernier souffle.

Elle a bien entendu interprété plusieurs chansons qui sont sur son plus récent album, sorti il y a seulement quelques semaines, comme «In the Ghetto» d’Elvis Presley, «Sa jeunesse» de Charles Aznavour», la pièce-titre «Forever Young» de Bob Dylan, ou encore «Love Is a Losing Game».

Polyglotte, Nana Mouskouri s’exprime aussi bien en français qu’en anglais entre les chansons, comme pour dire combien la musique peut être importante dans la vie de tout le monde, et surtout des plus jeunes.

Entourée de ses quatre musiciens, elle a ensuite rendu hommage à des chansons «qui datent d’il y a très longtemps et que tout le monde connaît». Elle a enfilé «Lili Marlène», «Les feuilles mortes», et «Over The Rainbow».

La table était mise pour s’en aller vers la fin du spectacle avec des chansons comme «Liberté», «Plaisir d’amour», «Hallelujah» de Leonard Cohen, pour finir avec «Amazing Grace».

Toute la soirée, Nana Mouskouri a revisité sa vie et sa carrière à travers des chansons qui sont restées dans notre mémoire collective, prouvant en même temps que la musique est autant dans la voix que dans le cœur, tant de la chanteuse que du public.