Jonathan Marchessault inscrit son nom dans le livre des records.

Le Québécois Jonathan Marchessault ne cesse de surprendre depuis qu’il a signé un contrat avec les Panthers de la Floride, en 2016, s'établissant comme l'un des bons avants du circuit. Vendredi, ses efforts lui ont permis d’égaler une marque dans la Ligue nationale.

En obtenant une mention d’aide sur le filet de William Karlsson dans un gain de 3-2 des Golden Knights de Vegas contre les Jets de Winnipeg, l’athlète de 27 ans originaire de Cap-Rouge a porté son total de points à 18 depuis le début des séries.

Il a ainsi égalé Jude Drouin (Islanders de New York en 1975) et Igor Larionov (Sharks de San Jose en 1994) pour le plus grand nombre de points pour un joueur lors d’un premier tournoi éliminatoire d'une équipe d’expansion.

Compte tenu de la situation du club du Nevada, qui mène 3-1 dans la finale de l’Association de l’Ouest, le petit attaquant risque d’établir un nouveau record avant la conclusion des séries.

Le principal intéressé demeure toutefois concentré sur la tâche commune à accomplir. «Nous sommes une équipe qui n’est jamais satisfaite, a dit Marchessault, selon le site officiel de la Ligue nationale. Nous retirons beaucoup de fierté à jouer de la bonne façon. Mais conclure une série est assurément la chose la plus difficile à accomplir, et nous devons être prêts.»

«Je crois que nous le serons.»

Le cinquième duel de la série aura lieu dimanche après-midi, au Manitoba.