La Montérégie fait 11 851 km², presque deux fois l’Île-du-Prince-Édouard, et les entreprises situées sur cet immense territoire multiplient les annonces.

« L’économie de la Montérégie performe, affirme Chantal Routhier, économiste chez Desjardins. Elle est soutenue par le dynamisme des investissements et plusieurs industries sont en croissance, que ce soit le transport, le tourisme, l’agroalimentaire, la construction pour ne nommer que celles-là. »

Costco a commencé la construction de son centre de distribution à Varennes, un projet de 100 M$ qui devrait créer près de 200 emplois sur cinq ans.

À Brossard, c’est Solar Uniquartier qui retient l’attention. Le projet Devimco, évalué à 1,3 G$, inclura des commerces, des espaces à bureaux et des complexes immobiliers. Un projet qui s’articule autour d’une des stations du Réseau express métropolitain (REM) qui sera construite à proximité.

Le Port de Montréal agrandit ses installations du côté de Contrecœur. D’ici 2023, plus de 750 M$ y seront investis.

Enerkem souhaite construire une usine de biocarburants à Varennes, un projet évalué à 120 millions $. La mise en service est prévue en 2019.

La liste pourrait s’allonger encore...

Ça bouge à Longueuil

Du côté de Longueuil, « on vit un élan économique sans précédent sur tout le territoire », affirme Julie Ethier, directrice générale de Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL).

Les investissements industriels se sont élevés à 335 M$ en 2017, établissant un record.

Ils ont contribué à la création ou au maintien de plus de 800 emplois.

La région a réussi à attirer 11 nouvelles entreprises dont SherWeb, un ajout de 200 emplois à lui seul, TEC et Porcupine Canvas.

Son meilleur coup de filet n’est toutefois pas encore inclus dans ces chiffres : Molson Coors établira sa nouvelle usine sur la Rive-Sud, à proximité de l’aéroport de Saint-Hubert, un projet évalué à plus de 500 M$.

« C’est une excellente nouvelle pour Longueuil et sa zone aéroportuaire, affirme Mme Ethier. Ça fait sonner le téléphone. On s’attend à un effet boule de neige. »

Longueuil mise également sur des secteurs d’avenir.

DEL vient d’annoncer la mise sur pied de son accélérateur 150 : 00 spécialisé dans les créneaux de la ville, de l’usine et du transport intelligent.

« Nous comptons déjà une masse critique d’entreprises dans ces trois secteurs, explique Mme Ethier. Certaines ont accepté de s’engager pour être les premiers testeurs des technologies qui seront mises au point par les start-ups de l’accélérateur. »

Groupe Robert, Lumenpulse, Héroux-Devtek, Lowe’s Canada et Siemens leur donneront ce coup de pouce pour leur permettre d’arriver plus vite au marché.

Attirer la main-d’œuvre

Cela dit, tout n’est pas rose en Montérégie.

« L’enjeu de la main-d’œuvre n’épargne personne et les entreprises doivent trouver de nouveaux moyens pour attirer les travailleurs dont ils ont besoin », explique Mme Routhier.

Le transport des personnes et des marchandises devient aussi un enjeu majeur en raison de la congestion récurrente des autoroutes, ajoute-t-elle.

Montérégie

Population : 1 536 121 habitants (18,4 % de la population du Québec)

1 536 121 habitants (18,4 % de la population du Québec) Taux de chômage : 4,1 % (avril 2018)

4,1 % (avril 2018) Principales activités économiques et part de l’emploi par secteur : Tertiaire : 76,6 % (80,2 % pour le Québec) Primaire : 2 % Fabrication : 15 % (11,9 % pour le Québec) Construction : 6,4 %



Sources : Portrait économique des régions du Québec, MESI, 2018, Institut de la statistique du Québec