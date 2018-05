La routine santé de Jean-Philippe Wauthier

Chaque semaine, Le Journal vous fait découvrir les trucs et astuces santé de différentes personnalités de la région. De l’activité physique à l’assiette, en passant par l’équilibre mental, chaque invité nous parle de sa santé et de ses choix pour rester actif et en forme.

Comment arrives-tu à garder la forme ?

Photo courtoisie

Depuis le début de l’année, l’animateur et papa de deux enfants en bas âge s’est remis à l’entraînement, et ce, de façon assidue. « Avant, je m’entraînais beaucoup. J’ai fait des marathons et des courses Ironman, mais ça, c’était avant les enfants ! » lance le père d’un garçon de trois ans et d’une petite fille d’un an. L’animateur des Dieux de la danse et de La soirée est (encore) jeune se rend donc au gym six fois par semaine, pour suivre son programme d’entraînement spécialisé pour la course à pied. « Ce ne sont pas toujours de gros entraînements, c’est vraiment un plan de course. J’essaie de me redonner une certaine discipline, c’est ça qui me manquait », précise Jean-Philippe, originaire de Saguenay.

As-tu un objectif d’entraînement ?

Photo courtoisie Pour se remettre dans le bain, l’animateur s’est inscrit au marathon de Chicago qui aura lieu en octobre prochain. « C’est ce qui fait que je m’oblige à aller m’entraîner. En tant que pigiste, nous avons des horaires un peu bizarres, mais dès que j’ai un trou dans mon horaire, je me réserve du temps pour l’entraînement », précise l’homme de 38 ans, qui fait un retour aux sources, alors qu’il a déjà couru ce marathon il y a quelques années.

Comment restes-tu motivé à l’entraînement ?

Même si trouver du temps pour l’entraînement n’est pas toujours chose évidente pour Jean-Philippe, il concède que c’est maintenant le bénéfice « d’après entraînement » qui l’aide à persévérer. « Au début, c’était difficile, c’est certain. Mais maintenant, ça me fait tellement de bien que j’avoue avoir hâte d’aller m’entraîner. C’est la grosse différence comparativement à avant », admet-il, précisant qu’il lui a fallu près de trois mois avant d’en arriver là.

Quels sont tes trucs pour bien manger ?

Photo Fotolia Sans aucun régime strict et précis, l’animateur porte une attention particulière à son alimentation, sans toutefois se priver de quoi que ce soit. Par contre, il tente du mieux qu’il peut d’éliminer le sucre, « son pire ennemi ». « J’essaie de ne pas manger de dessert inutile, mais je ne vire pas fou. J’essaie aussi de limiter les féculents », indique-t-il.

Quelle est ton adresse santé à Québec ?

Photo d’archives, Didier Debusschère C’est souvent pour rendre visite à son cousin de Lévis, qui est aussi son meilleur ami, que Jean-Philippe parcourt l’autoroute 20 depuis Montréal. De ce côté de la rive, il aime aller se balader dans le secteur du Quai Paquet, pour la vue imprenable sur la ville de Québec. Lorsqu’il se rend de l’autre côté, les rues du Vieux-Québec sont ses favorites pour une course matinale, ou tard en soirée. « Courir seul dans les rues du Vieux-Québec quand il n’y a personne, c’est vraiment hot », mentionne-t-il.

Quelle est ton activité physique préférée ?