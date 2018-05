L’enchanteresse

Une excursion à Viñales, dans la province la plus à l’ouest de l’île, Pinar del Rio, au beau milieu d’une nature verdoyante, a quelque chose de magique et de sécurisant.

On y arrive après quelque deux heures d’auto ou d’autobus et 150 km à rouler sur des routes relativement en bon état, où l’on a vu le paysage se transformer petit à petit, avec l’apparition lointaine puis de plus en plus rapprochée des Mogotes, ces énormes buttes montagneuses, qui remontent à l’ère jurassique et qui sont percées de multiples grottes où l’on a repéré des traces de la présence de dinosaures. On dirait que ces sculptures ont surgi de terre au milieu d’une nature à la fois farouche et invitante, presque sensuelle et excessive.

Accueil chaleureux

La visite de la vallée de Viñales et de ses alentours demande deux bonnes journées. Se loger n’est certes pas un casse-tête, on peut y arriver à l’improviste, sans réservation, et frapper aux nombreuses portes qui affichent le petit logo bleu de la location de chambres. Les maisons typiques sont basses et leurs balcons avec pergolas sont fleuris de bougainvillées de différentes couleurs.

Vous aurez également l’embarras du choix pour les restaurants et cafés, qui s’étirent le long de la rue principale et des quelques rues transversales. Les habitants de la province de Pinar del Río sont en général sans malice et d’un tempérament chaleureux et jovial. Il existe de nombreuses histoires à propos des Pinareños, qui ressemblent à celles des « Newfies », et les Havanais aiment bien se payer leur tête.

Une visite s’impose parmi quelques autres : celle de la ferme de Benito, où l’on cultive le tabac depuis des générations. Elle est située à l’entrée de Viñales et les autocars y déversent leurs flots de touristes sans arrêt. N’empêche, tout se déroule dans une ambiance bon enfant, sans bousculade.

Photo courtoisie jacques lanctôt

Culture du tabac

Après un coup d’œil sur les plantations de tabac, vous visiterez le séchoir à tabac, avec ses milliers de feuilles suspendues au-dessus de vos têtes, et vous aurez droit à une brève démonstration de fabrication d’un cigare. Benito est drôle et généreux et il n’hésite pas à faire la distribution de cigares à ceux qui en demandent. La visite se termine par une dégustation de café, arrosé, si ça vous dit, d’un peu de rhum cubain. Vous pourrez vous procurer sur place de petits paquets de 10 cigares roulés à la main pour 10 CUC, soit une douzaine de dollars.

D’autres activités s’offrent à vous, comme la visite du jardin exotique rempli d’arbres fruitiers, juste à l’entrée de la ville, des balades à cheval au coucher du soleil dans des paysages bucoliques, des randonnées à bicyclette, la visite de grottes et du mur de la Préhistoire, une fresque de 120 m de haut et 180 m de large.

Puis la détente assurée dans un des nombreux cafés avec terrasse, avant d’arrêter votre choix parmi la trentaine de restaurants.Vous direz au revoir à Viñales et à sa débauche de vert et ferez la promesse d’y revenir.