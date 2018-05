Les Alouettes s’entendent avec leurs espoirs

À la veille de l’ouverture de leur camp d’entraînement, les Alouettes de Montréal ont conclu des ententes avec les 10 joueurs qu’ils ont sélectionnés au repêchage de la Ligue canadienne de football le 4 mai dernier, incluant leur premier choix, le joueur de ligne à l'attaque Trey Rutherford.

Les joueurs de ligne défensive Bo Banner et Khadim Mbaye, les secondeurs Jean-Gabriel Poulin et Paul Kozachuk, le joueur de ligne à l'attaque K.C. Bakker, le demi Ryder Stone, les receveurs Étienne Moisan et Richmond Nkethia, ainsi que le demi défensif Lekan Idowu ont paraphé des contrats.

Les Moineaux ont également conclu des ententes avec le joueur de ligne défensive Lawrence Okoye et le demi William Stanbac.

Finalement, l’équipe montréalaise a annoncé qu’elle a libéré le demi défensif Tevaughn Campbell.