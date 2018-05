«Méchant trip !» en 7 points

Puisque Méchant trip ! a entamé sa deuxième saison hier et que l’un de ses objectifs est de divertir les ados pendant qu’ils se préparent pour l’école le matin, ça vaut la peine d’y jeter un œil de plus près !

1. L’émission Méchant trip ! est diffusée sur la chaîne APTN le vendredi matin, à 7 h 30. Pour ceux qui sont incapables de faire plus d’une chose à la fois – regarder la télé en croquant dans une rôtie et en rangeant des livres dans le sac à dos –, les épisodes sont également disponibles via le web (mechanttrip.com).

2. Dans chaque épisode, on peut voir un jeune autochtone âgé de 13 à 18 ans faire la rencontre d’une personnalité publique et participer avec celle-ci à une activité extrême.

3. Cette saison, il y aura 13 épisodes de 30 minutes.

Photo courtoisie, APTN

4. On pourra voir Félix-Antoine Tremblay faire du parapente et Sarah-Jeanne Labrosse se familiariser avec un planeur. Également au programme : un jeu d’évasion avec Tammy Verge, un simulateur de course avec Jay Du Temple et du pilotage d’hélicoptère avec Marina Bastarache. Le reste, c’est une surprise !

5. C’est Brad Gros-Louis qui est responsable de l’animation. On le connaît notamment pour son rôle dans la série Les Sioui-Bacon. Fier de ses origines wendat, il s’implique énormément au sein de sa communauté.

6. Méchant trip ! est une belle façon, pour tout le monde, d’en apprendre davantage sur l’identité et la culture des peuples autochtones.

7. Psitt : une troisième saison est en tournage !

La phrase de la semaine

« Des fois, ça ne sert à rien de passer par mille chemins... » – Marie-Mai

3 trucs à surveiller cette semaine

Le 22 mai :

Le film Demain est un autre jour sera disponible en visionnement sur demande.

Le 25 mai :

Dernier épisode de la saison 3 de l’émission iZombie à 19 heures, à VRAK.

Le 27 mai :

C’est la journée spéciale Chromatic Kids, du Festival Chromatic ! On propose une foule d’activités gratuites pour toute la famille à l’ancienne École des beaux-arts de Montréal. Pour les infos : www.chromatic.ca