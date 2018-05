Mise à l’essai des navettes fluviales du 28 mai au 1er juin

Un nouveau service de navettes fluviales entre le Vieux-Pointe-aux-Trembles et le Vieux-Port de Montréal sera mis à l’essai dans la semaine du 28 mai au 1er juin, a annoncé samedi l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.

Jusqu’à 50 personnes à la fois pourront monter à bord des navettes, dont 15 cyclistes et leur vélo.

Les navettes feront le relais entre le quai Saint-Jean-Baptiste, au bout de la place du Village-du-Vieux-Pointe-aux-Trembles, et le quai Jacques-Cartier dans le Vieux-Port.

Les départs auront lieu de 7 h à 18 h, depuis le quai Saint-Jean-Baptiste, puis de 7 h 30 à 18 h 30 à partir du quai Jacques-Cartier dans le Vieux-Port.

Il en coûtera 3,25 $ pour un trajet, c’est-à-dire le prix d’un ticket de la Société de transport de Montréal. Les billets seront disponibles en ligne sur le site de Navark ou avant l’embarquement.

«Il s'agit d'une semaine de mise à l'essai pour une nouvelle offre de transport alternatif qui représente plus qu'un nouvel accès direct au cœur de la métropole, c'est aussi une belle opportunité de consolider le développement du Vieux Pointe-aux-Trembles et plus largement de l'est de Montréal. Cela favorise également l'utilisation du transport actif, en plus de permettre une nouvelle utilisation du fleuve», a dit la mairesse de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau, par communiqué.

Les autorités cherchent à mettre en place des moyens de transport alternatifs à l’heure où la question de la mobilité est sur toutes les lèvres et que la mairesse Valérie Plante en a fait un enjeu déterminant de son mandat.

Est-ce que les automobilistes délaisseront leur véhicule pour l’occasion, ne serait-ce que pour essayer les navettes? L’arrondissement fait le pari que oui, en rappelant que le trajet prendra moins de 30 minutes contre 55 minutes en moyenne pour un véhicule.