Pour son 19e roman, le romancier français à succès Marc Levy propose une comédie romantique pleine d’humanité, examinant nos différences et tout ce qui nous rapproche : Une fille comme elle. Sa nouvelle histoire débute au numéro 12 de la 5e Avenue à New York, où tous les habitants ont leurs rêves, leurs secrets et cette capacité qu’ont les New-Yorkais à se dépasser. Deepak est le liftier de cet immeuble prestigieux. Il est sur le point d’accomplir le rêve de sa vie : avoir parcouru dans son ascenseur 20 000 km à la verticale. L’arrivée de son neveu Sanji va bouleverser son existence... et celle de Chloé, la charmante jeune femme qui habite au dernier étage. Voici un extrait de cette nouvelle comédie romantique enlevante, où chacun des personnages devra faire des choix qui transformeront à jamais son existence.

Extrait exclusif

« En cette fin d’après-midi, alors que débute son heure de pointe, Deepak a déjà effectué trois voyages. Un aller-retour au 7e étage pour monter M. Williams, un chroniqueur de la chaîne Fox News. Un autre pour descendre M. Groomlat, le comptable qui occupe un bureau au 1er étage. Et maintenant un trajet vers le 6e, avec le golden retriever des Clerc, un couple de Français. Leur gouvernante récupérera l’animal sur le palier, confiera à Deepak un billet de dix dollars qu’il remettra aussitôt au promeneur de chiens qui attend son dû dans le hall.

Deepak consulte sa montre, Mme Collins ne tardera pas à l’appeler. La veuve doit s’évertuer à fermer sa porte à triple tour, comme si quelqu’un pouvait pénétrer dans l’immeuble sans qu’il l’ait accueilli. Mais les manies des occupants, au No 12, Cinquième Avenue, font partie de son quotidien ; plus encore, elles le constituent.

Après avoir aidé Mme Collins à retirer sa clé du verrou, il la conduit au rez-de-chaussée avant de remonter presto au 1er. Mlle Chloé l’attend devant la grille, elle le salue en souriant, elle a dû naître avec un sourire aux lèvres. En entrant dans l’ascenseur, elle lui demande comment s’est passée sa journée, ce à quoi il répond :

– Avec ses hauts et ses bas, mademoiselle.

Mettre la cabine parfaitement à niveau avec les paliers est tout un art. Deepak le fait les yeux fermés, mais lorsqu’il convoie Mlle Chloé, de son bureau au 1er étage vers l’appartement qu’elle occupe au 8e, il prête une attention particulière.

– Mademoiselle sortira ce soir ? demande Deepak.

Question qui n’a rien d’indiscret, puisqu’il s’agit simplement d’avertir son collègue de nuit, au cas où Mlle Chloé ait besoin de ses services.

– Non, un bain chaud et je file au lit. Mon père est là ?

– Vous le saurez en rentrant chez vous, lui répond-il.

Deepak a deux religions, l’hindouisme et la discrétion. Depuis trente-neuf ans qu’il est liftier dans un immeuble cossu de la 5e Avenue, il n’a jamais révélé la moindre information sur les allées et venues de ses employeurs, encore moins à leurs proches. »

– Marc Levy, Une fille comme elle, Éditions Robert Laffont/Versilio