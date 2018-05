Planifier la saison télé d’été

Adopter une approche ludique

Photo courtoisie, TVA

Photo courtoisie, TVA

« Quand l’été arrive, notre programmation devient plus ludique avec des productions originales comme Sucré salé (qui débute cette semaine), Arrive en campagne, Refuge animal ou Du cœur et des bras, raconte Suzane Landry, directrice principale chaînes et programmation du Groupe TVA. Mais TVA est aussi une télévision d’accompagnement et l’été se fait sentir aussi avec des contenus qui collent le plus à l’actualité. À Salut Bonjour notamment. On essaye aussi d’être dehors le plus souvent possible pour profiter du beau temps hors des studios. »