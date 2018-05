Quand le sexe a fait son temps

Je suis la seconde épouse d’un homme divorcé. J’avais fait sa connaissance alors qu’il était marié à une femme qui n’avait plus aucun penchant pour le sexe mais qui a tout de même fort mal supporté d’être abandonnée par le père de ses enfants pour une banale histoire de cul comme elle se plaisait à dire.

Nous avons coulé des jours heureux pendant 30 ans jusqu’à ce que la ménopause me frappe. Oh que cette période fut difficile! Autant pour moi que pour lui. Pour moi à cause des bouffées de chaleur, des bouleversements hormonaux qui me rendaient maussade et des douleurs vaginales. Pour lui, à cause de la disette sexuelle que je lui imposais.

J’espérais qu’avec le temps mon corps se calmerait et que l’envie de me rapprocher de mon homme me reviendrait. Mon corps s’est calmé et mes douleurs ont disparu, mais le goût de faire l’amour n’est jamais revenu. Comme si j’avais eu assez de sexe par le passé et que maintenant je n’avais envie que de tendresse.

N’allez pas croire que je n’aime plus mon conjoint. Au contraire, je l’aime comme au premier jour, et le perdre est ma plus grande crainte, car je sais que c’est en grande partie la raison pour laquelle il avait quitté sa première femme. Sa libido à lui étant plus forte et la sienne à elle s’étant éteinte après ses deux grossesses, ils n’étaient plus sur la même longueur d’onde. Comme pour lui c’était capital d’aimer sa femme avec son corps à raison de plusieurs fois par semaine, il ne se sentait pas capable d’endurer un tel sevrage.

Mon mari approche de ses 80 ans et il est encore vert comme un gardon. Comme il fait du sport et qu’il s’entraîne encore régulièrement, j’ai l’impression que ça le tient mentalement si éveillé que le reste suit. Pas moi. J’en suis rendue à fuir les accolades qu’il me fait car je sais que ça risque de se finir au lit et je repousse le moment de m’y retrouver.

En dehors de ça, comme ça va toujours aussi bien entre nous, je n’ose pas lui dire de but en blanc que je n’ai plus envie, ou si peu envie de sexe, de peur de le décevoir. C’est si important pour lui sa virilité. Je le vois dans ses réactions en public quand une belle femme, même âgée, est dans la place. Alors j’endure ses assauts en faisant semblant. Mais je me demande jusqu’à quand je vais pouvoir tenir. Avez-vous un truc pour qu’il comprenne sans que j’aie à m’expliquer? Dire que tout ça se passe alors que je suis plus jeune que lui.

Plus mamie que maitresse

Et bien non ma belle, vous allez devoir vous expliquer avec votre homme, car ce genre de chose ne se comprend pas d’instinct. Il faut entendre des mots pour comprendre des situations, surtout quand elles sont difficiles. On sait, études à l’appui, que ce sont les femmes qui sont particulièrement touchées par la baisse de désir sexuel après 65 ans. Et dans bien des cas, cela influe sur leur moral. Raison supplémentaire pour ne pas faire l’impasse là-dessus.

Une recherche australienne auprès de 1500 femmes âgées de 71 ans en moyenne, avec ou sans partenaire, révèle que près de 9 femmes sur 10 déclaraient souffrir d’une baisse de libido. Ça signifie que vous n’êtes pas unique, et ça signifie aussi que d’autres chercheurs se sont penchés sur les moyens d’y remédier. Et c’est sur ce terrain là que vous devriez vous aventurer avec votre conjoint pour ramener vos rapports à une plus juste mesure qui vous satisfera l’un comme l’autre. Avant tout, il importe d’enclencher un dialogue constructif (avec un sexologue s’il le faut) qui devrait vous ramener vers la sérénité complète, et éliminer de votre vie les relations non souhaitées.