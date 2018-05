Franck Hénot avait passé le cap de la quarantaine quand il a décidé de concrétiser un rêve de jeunesse : devenir commerçant. En 2010, il est devenu propriétaire de l’Intermarché Boyer, une épicerie très fréquentée du Plateau Mont-Royal. C’était la deuxième meilleure décision de sa vie.

« J’arrivais à une étape de ma vie où j’avais eu de super bons boss et aussi... des crétins. Quand j’ai su que l’Intermarché était à vendre, je n’ai pas hésité. Je voulais devenir mon propre patron », raconte Franck Hénot qui était alors gérant de cette épicerie appartenant à la bannière Provigo.

« Depuis que j’étais tout petit, je disais que je voulais devenir commerçant. J’ai d’ailleurs fait une école de commerce en France », explique-t-il.

En 1989, il décide de venir s’installer au Québec. Une excellente décision, dit-il.

Une étape marquante

Avant de se retrouver à la tête de l’Intermarché, Frank Hénot a travaillé pendant 12 ans pour Olymel où il a occupé différents postes jusqu’à devenir directeur d’usine. Fatigué par les nombreux voyages à l’étranger exigés par sa tâche, il décide d’aller travailler pour une PME. Un choix qu’il ne tarde pas à regretter n’arrivant pas à s’entendre avec le propriétaire.

« Ça a été une expérience très difficile et déstabilisante », dit-il. Après quelques mois de réflexions, il décide de foncer et postule chez Provigo. Il obtient la gérance du Provigo Saint-Urbain. Le voici donc commerçant. Enfin, presque...

Peu après, il devient directeur de l’Intermarché Boyer, l’un des rares magasins corporatifs de cette bannière. Lorsqu’il apprend qu’il est à vendre, il hésite à peine. « Je voulais devenir mon propre boss. Je me disais qu’on ne pourrait plus me déloger de là. Mais le défi, c’était de l’acheter. Le prix était très conséquent. Et avant même de conclure la transaction, il fallait payer pour diverses évaluations. »

Il rassemble alors ses économies, encaisse ses REER, vend des biens, fait appel à des proches qui lui prêtent de l’argent et trouve deux institutions financières prêtes à l’appuyer. En janvier 2010, il devient propriétaire de l’Intermarché Boyer qui employait alors plus de 80 personnes.

« Tout de suite, ça a été l’amour fou pour mon nouveau rôle, raconte-t-il. Le succès a été rapide. J’ai développé de nouveaux services, dont une cuisine pour des mets préparés sur place. On a reçu beaucoup de prix, dont celui de magasin de l’année au Canada en 2014. »

Les affaires vont si bien qu’il rembourse sa dette en sept ans plutôt qu’en dix. Aujourd’hui, l’Intermarché Boyer, qui fête ses 60 ans au sein de la bannière, emploie près d’une centaine de personnes, ce qui en fait l’un des plus importants employeurs de l’avenue Mont-Royal.

Avoir de la vision

« Se lancer en affaires, ça dépasse le fait de vouloir concrétiser une bonne idée. Il faut vraiment avoir le goût de prendre des décisions et de ne pas laisser le contrôle de sa vie aux autres. »

La solitude du dirigeant, il connaît. « On se sent tout seul quand on décide de garder le cap malgré les avis de notre entourage. Il y a aussi que l’on a une responsabilité envers les gens que l’on emploie. On est obligé de voir à plus long terme. »

Cette vision, il l’a particulièrement exercée quand il a décidé de renégocier son bail trois ans avant l’échéance.

« Le bail finissait en 2020 avec une option jusqu’en 2025. Mais je n’avais aucune assurance qu’il serait renouvelé. J’ai travaillé fort pour négocier une entente jusqu’en 2040. »

Cela lui a permis de sécuriser l’entreprise et les emplois. « Je vais ainsi pouvoir vendre le commerce le temps venu. Comme je n’ai pas d’enfant, il n’est pas question d’un transfert familial. Des employés sont intéressés à racheter l’entreprise, la relève se prépare. »

En attendant, il s’est lancé dans une nouvelle aventure en fondant la fromagerie Bleu et Persillé en 2015 avec son conjoint comme coassocié. « C’est très différent que d’acheter une entreprise déjà existante. Tout est à faire. On a cherché un local et procédé à des travaux, on a défini l’identité visuelle, embauché du personnel. C’est de la création pure. »

Le travail a été récompensé par un prix d’excellence en architecture décerné par l’Ordre des architectes du Québec en novembre dernier.

Bleu et Persillé est situé sur l’avenue Mont-Royal, près de l’Intermarché. C’est un commerce de destination qui est axé sur le service et le conseil. « Les gens qui viennent chez Bleu et Persillé veulent goûter les fromages, qu’on les coupe spécialement pour eux. C’est une clientèle d’épicuriens », explique Franck Hénot qui se retrouve ainsi à la tête de deux commerces. Pas mal pour quelqu’un qui est arrivé au Québec avec 70 $ en poche !

Son parcours

Franck Hénot, 53 ans

Brevet d’étude professionnelle, option commerce (obtenu en France en 1981)

Directeur d’usine, Olymel (1996 à 2008)

Propriétaire de l’Intermarché Boyer (2010)

Propriétaire de la fromagerie Bleu et Persillé (2015)

Une de nos meilleures décisions

Renouveler le bail de l’Intermarché jusqu’en 2040, ce qui lui a permis de sécuriser les emplois.

Une de nos pires décisions

D’avoir laissé passer une occasion d’affaires en n’achetant pas une deuxième épicerie sur l’avenue Mont-Royal alors qu’elle était en vente, il y a quelques années.