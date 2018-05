Sous le feu des projecteurs

Un superbe roman qui relate noir sur blanc l’histoire de deux femmes qui ont marqué le cinéma en noir et blanc.

L’an dernier, avec Les Cygnes de la Cinquième Avenue, la romancière américaine Melanie Benjamin a réussi à nous captiver en racontant l’amitié très particulière entre l’écrivain Truman Capote et la personnalité mondaine Babe Paley qui, aussi riche qu’élégante, a été l’une des grandes icônes de la mode.

Aimant mettre en scène des personnages connus pour dévoiler des aspects souvent méconnus de leur vie, Melanie Benjamin a délaissé le New York des années 1950 afin de remonter encore plus loin dans le temps et nous permettre de revenir aux tout débuts du cinéma, quand Hollywood commençait à peine à être la mecque de cette nouvelle industrie.

Au générique, on retrouvera donc cette fois la célèbre actrice Mary Pickford, qui a beaucoup fait parler d’elle à l’époque du cinéma muet. Non seulement à cause de ses jolies boucles, de son incroyable prestance sur grand écran, mais à cause de ses exigences professionnelles et de la façon dont elle menait sa carrière.

Une alliance particulière

Contrairement à la plupart des femmes issues du XIXe siècle, Mary Pickford a toujours préféré décider par elle-même ce qu’elle devait faire ou non. Un point de vue qu’elle a longtemps partagé avec Frances Marion, une jeune journaliste originaire de San Francisco qui ne tardera pas à changer sa plume d’épaule pour écrire des scénarios.

Grâce à Frances, qui sera la première femme à remporter l’Oscar de la meilleure adaptation et l’Oscar de la meilleure histoire originale, Mary jouera dans quantité de nouveaux films. Et très vite, elles seront pratiquement inséparables. Mais aussi forte soit-elle, leur amitié finira par en voir de toutes les couleurs, et ce, bien avant l’ascension du Technicolor...

Frissons garantis

Bleu de Prusse

Inutile de présenter Bernie Gunther, le héros fétiche de feu Philip Kerr, dont on a encore la chance de pouvoir suivre les aventures. Toujours concierge dans un hôtel de la Côte d’Azur (il faut lire Les pièges de l’exil, le précédent opus de la série, pour en comprendre les raisons), cet ancien flic berlinois aura rapidement la très mauvaise surprise de recroiser Erich Mielke, le chef adjoint de la Stasi. Et quand ce dernier lui demandera d’éliminer une espionne anglaise, Bernie préférera tenter le tout pour le tout en prenant la poudre d’escampette, même s’il sait parfaitement bien que Mielke ne reculera devant rien pour le retrouver et lui faire la peau.

Deux histoires pour le prix d’une !

Parallèlement à cette intrigue, qui se déroule en 1956, on aura également le plaisir d’assister « en direct » à l’une des enquêtes les plus délicates de Bernie. En avril 1939, alors qu’il travaillait pour la Kripo, le général Reinhard Heydrich l’enverra en effet d’urgence à Berchtesgaden, pour un meurtre ayant été commis à quelques pas seulement de la résidence secondaire d’Hitler. Une catastrophe, le Führer devant venir sous peu y célébrer son 50e anniversaire. Du coup, Bernie n’aura que sept jours pour appréhender le coupable.

L’un dans l’autre, Philip Kerr signe ici l’un de ses meilleurs thrillers.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Les cigarettes égyptiennes

Grâce à la collection Replay, plusieurs chefs-d’œuvre du passé ressortent des boules à mites ! Après L’infinie comédie de David Foster Wallace, L’homme-dé de Luke Rhinehart ou Chanson de la neige silencieuse d’Hubert Selby Jr, on peut maintenant lire (ou relire !) le seul roman que Waguih Ghali ait écrit avant de se suicider. Paru dans les années 1960, il raconte avec humour l’histoire d’un jeune copte amoureux d’une juive un peu plus âgée.

Ragdoll

Âmes sensibles s’abstenir, parce que ça commence raide : un cadavre grossièrement assemblé avec les membres de six personnes différentes (dont la tête d’un tueur d’enfants !) sera retrouvé à Londres, et le malade qui a fait ça ne tardera pas à préciser le nom de ses six prochaines victimes. La mauvaise nouvelle ? L’inspecteur Wolf, le policier en charge de cette enquête, figurera lui aussi sur la liste... Un thriller efficace, difficile à lâcher.

L’invention de l’anniversaire

Une semaine après la fête des Mères, ce livre explique comment les anniversaires de naissance ont commencé à être célébrés. Car pendant très, très longtemps, non seulement on ne connaissait pas le jour (ou même l’année !) de la venue au monde des gens, mais seul comptait le jour de leur mort, qui marquait le début de leur vie dans l’au-delà... Une histoire fascinante, même si elle ne se lit pas toujours aussi facilement qu’un roman.

1000 idées de voyages

Où peut-on voir balbuzards pêcheurs, tapirs de Baird, pandas roux, rhinocéros blancs, bisons sauvages, baleines à bosse, caméléons panthères, tortues géantes ou paons bleus à l’état sauvage ? Ce nouveau Geobook, qui propose 1000 destinations voyage favorisant safaris-photos et observation d’animaux, y répond sans détour en fonction de notre budget, du moment où on compte partir et de la durée de notre séjour.