Tour d’horizon cannois 2018

Au Festival de Cannes, reconnu comme étant l’événement où défilent les créations grandioses, les marches du palais du Festival ont plutôt été marquées par une impression de déjà vu, une volte-face à la règle sous-entendue des tapis rouges. Nous avons également eu la preuve que la simplicité est souvent un meilleur choix et l’élégance multiculturelle était au rendez-vous.

Cate Blanchett a donné le coup d’envoi à la 71e édition du Festival de Cannes vêtue d’une magnifique robe noire Armani Privé qui lui avait valu une pluie de compliments aux Golden Globes en 2014. En arborant la même tenue pour deux événements mondains et très médiatisés, la présidente du jury de cette année prône une approche réelle et réaliste du vêtement, que l’on pourrait qualifier de « durable ». Elle fait fi de la règle du « vêtement brûlé » qui veut qu’une fois photographiée par les médias, la pièce ne peut être reportée.

La chanteuse burundaise Khadja Nin a choisi une tenue colorée qui agence un imprimé en deux nuances. Son kimono d’une élégance singulière, fermé avec une ceinture coordonnée à son turban, n’a rien à voir avec les tendances, mais avec la fierté d’une mode locale.

Pas de froufrous pour Carla Bruni et Marion Cotillard. Nous devons saluer le désir de ne pas voler la vedette avec l’exagération, mais plutôt la simplicité dans tout ce qu’elle a de mieux. La robe blanche de Christian Dior et son pendant noir de Valentino Couture étaient le canevas idéal pour les colliers d’exception de Chopard.

À la vue de Bella Hadid et Lupita Nyong’o au Festival, on ne peut s’empêcher de faire la comparaison avec deux tenues qu’elles ont portées par le passé et qui leur avaient valu beaucoup d’attention. L’actrice avait choisi une robe bleue Prada aux Oscars 2014 et a opté cette fois pour un modèle similaire de la maison. L’an dernier la mannequin avait joué la carte sexy dans ce fourreau bustier Alexandre Vauthier Couture pour s’assagir dans une création Dior de la même teinte (dommage que la confection du corsage laisse à désirer). De beaux exemples que la différence à tout prix n’est pas nécessaire.

Que serait Cannes sans quelques excès réussis... et d’autres moins! Les toujours très attendues Araya A. Hargate et Aishwarya Rai Bachchan n’ont pas déçu. Nuage de tulle jaune citron Giambattista Valli Couture pour l’actrice thaïlandaise et colonne scintillante vert tendre de Rami Kadi Couture pour la mannequin indienne.