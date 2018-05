Tour d’Italie: Michael Woods dans le top-10 de la 14e étape

Michael Woods (EF Education First-Drapac p/b Cannondale) a pris le 10e rang de la 14e étape du Giro d’Italie, constituée d’une difficile ascension de Monte Zoncolan.

«Avant la course, il y avait un mélange de peur, de fatigue et de nervosité dans l’autobus de l’équipe. Tout le monde a une bonne dose de respect pour une ascension comme le Monte Zoncolan, et étant la 14e étape, les gars sont passés par toute une gamme d’émotions avant la course», a fait savoir Woods.

Le Britannique Chris Froome (Sky) a remporté la course du jour en 5 h 25 min 31 s. Un autre représentant de la Grande-Bretagne, Simon Philip Yates (Mitchelton-Scott), a terminé deuxième, accusant six secondes de retard sur Froome. L’Italien Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida) a pris le troisième rang (+23 secondes).

Woods a franchi l’arrivée 1 minute 43 secondes après Froome, parcourant les 186 kilomètres de l’étape 14 en 5 h 27 min 14 s.

«Nous avons roulé exceptionnellement bien en équipe aujourd’hui. Malheureusement, nous n’avons pas fait partie de l’échappée, mais au-delà de cela, nous avons très bien roulé, et ce, de façon agressive et en équipe», a commenté Woods.

«J’ai roulé pour gagner. J’ai tenté une attaque sur [le Néerlandais Wout] Poels parce qu’il paraissait en difficulté et je me suis dit que si je pouvais avoir un écart sur lui, je pourrais établir mon propre rythme. Par contre, Poels était super fort et il m’a rattrapé. Ç’a tué mon moral et à partir de là, c’était juste une bataille mentale pour finir les cinq derniers kilomètres.»

Au classement général, Yates mène toujours et devance le champion de l'édition 2017, le Néerlandais Tom Dumoulin (Sunweb), de 1 minute 24 secondes. Pozzovivo est troisième, à 1 minute 37 secondes de Yates. Le Gatinois Woods pointe au 12e rang (+5 minutes 26 secondes).

L’étape 15, longue de 176 kilomètres, se déroulera dimanche.