Un mariage «émouvant et joyeux» selon le père de Meghan Markle

Washington | «Émouvant et joyeux»: le père de Meghan, qui a suivi le mariage de sa fille et du prince Harry à la télévision depuis la Californie, a exprimé samedi sa fierté, et ses regrets de n’avoir pu y assister.

«Ma chérie est magnifique, elle a l’air très heureuse», a déclaré au site d’informations people TMZ Thomas Markle, en convalescence après une opération du coeur cette semaine.

«J’aurais aimé être sur place, je leur souhaite tout le bonheur possible», a ajouté cet Américain de 73 ans.

En l’absence de son père, l’ex-actrice américaine a été amenée à l’autel par son beau-père, le prince Charles.

Avant même l’annonce de son opération, la présence de Thomas Markle avait été remise en question en raison d’une polémique née de la publication de photos mises en scène, le montrant en train de se préparer pour le mariage.

Il avait avoué avoir été rémunéré pour ces photos, alors même qu’il se plaignait d’être harcelé par les paparazzis.