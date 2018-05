Qu’on se le dise, l’Auberge du lac Taureau à Saint-Michel-des-Saints dans Lanaudière ne porte vraiment plus son nom. Au cours d’un séjour de deux jours l’été dernier, j’ai constaté que l’établissement, organisé comme certains resorts dans le sud, est devenu une destination en soi.

Nous avons fait de l’équitation sur des plages sauvages. Nous avons pagayé en canot dans une baie paisible. Nous avons lu, les deux pieds dans le sable. Nous avons également fait un tour guidé en ponton, pour mieux connaître le lac qui est en réalité un réservoir. J’y aurais passé une semaine.

Plage, pagaie et bleuets

Seule note discordante, quand nous sommes arrivés à la plage vers la fin de l’avant-midi, les chaises sous les palapas étaient toutes « réservées » par des voyageurs y ayant disposé une serviette. Comme dans certains resorts...

Finalement, il a été possible de trouver d’autres chaises et nous installer plus en retrait sous les arbres. Pas pour très longtemps, car il y a encore plus que la baignade sur la plage principale.

Des kilomètres de plage déserte sont à notre portée pour marcher. Au pavillon de location, kayaks, canots et planches à aviron sont à notre disposition.

C’est sans compter les activités de l’équipe d’animation comme le tir à l’arc, la survie en forêt ou les mini-olympiades. Cet été, le Club Taureau en prévoit trois par jour, adaptables aux familles.

N’apparaît pas au programme : l’attrait des bleuets, en août. Il y en a partout. Près de la plage. Le long des sentiers. Partout. Ça ne prend pas de temps pour remplir un contenant. Ils sont délicieux, ces petits bleuets sauvages.

Photo courtoisie Étienne Boisvert, Michel Julien, Côteaux Missisquoi

Détente et jeux

Et s’il pleut, on fait quoi ? Il y a toujours la piscine intérieure, les saunas et les bains remous. On retrouve également une salle de jeux. Un autre local de divertissement pourrait s’ajouter sous peu. Avec des enfants d’âge préscolaire, les parents peuvent aller au Pavillon jeunesse équipé de jeux, de jouets et d’accessoires.

Comme il s’agit d’une formule club, les prix sont bien entendu en conséquence. Il faut dire aussi qu’on y mange très bien.

En bref

Forfait famille de 2 nuits : À partir de 700 $ (2 adultes et 2 enfants de moins de 15 ans)

Inclus : petit déjeuner et souper, embarcations, activités animées

En sus : service de garde, équitation et croisière en ponton

1 877 822-2623

www.lactaureau.com

D’autres idées pour le week-end

Les belles cabanes des Côteaux Missisquoi

Photo courtoisie Étienne Boisvert, Michel Julien, Côteaux Missisquoi

Il y en a trois, ainsi que deux yourtes, tout près des Sentiers de l’Estrie. Trois gîtes rustiques mais confortables, situés en forêt à Sainte-Étienne-de-Bolton­­­, au sud d’Eastman.

Éclairage à l’énergie solaire, bouteille d’eau potable de 20 litres, poêle à bois, petit poêle au propane et toilette à compost. Tarifs : de 125 $ à 140 $ par nuit en occupation double.

www.coteauxmissisquoi.com