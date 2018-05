Alvarez dans les montagnes de la Colombie

TORONTO | Pendant que le Québec va vivre ses mois de mai et de juin les plus occupés de son histoire, Eleider Alvarez va se préparer pour son combat de championnat du monde du 4 août contre Sergey Kovalev à Atlantic City.

Direction Bagota en Colombie dans les premiers jours de juillet. Puis, de là, après avoir dit bonjour à sa femme et à sa fille, Alvarez et Marc Ramsay vont prendre le chemin des montagnes et des hauts plateaux de la Colombie pour au moins trois semaines pour un entraînement en altitude : « On va mesurer le taux d’hémoglobine d’Eleider avant de prendre la route des montagnes et on va le mesurer à la fin du séjour. Un entraînement en altitude va lui permettre d’augmenter de beaucoup sa résistance lors d’un effort prolongé », expliquait Marc Ramsay hier en attendant le début des combats au Air Canada Center.

Effectivement, en poussant à fond son organisme dans un environnement où l’oxygène est raréfié, Eleider va se retrouver avec un sang plus riche en globules rouges. En redescendant au niveau de la mer, son organisme va rester influencé par son entraînement pendant plusieurs semaines. Et l’apport d’oxygène va donc être plus riche.

Par ailleurs, question que son taux de testostérone soit élevé, Eleider n’aura droit qu’à quelques « visites » à madame... avant de grimper en montagne.

« Je me suis déjà entraîné en montagne avant le combat contre Jean Pascal. Et je le faisais régulièrement quand j’étais dans l’équipe nationale de Colombie », a expliqué Alvarez en venant faire un petit tour dans le coin des journalistes.

Des fans de Montréal se sont garrochés sur lui. Il est tellement gentil et aimable que tout le monde voulait se faire photographier.

Alvarez n’est pas venu pour le combat de Stevenson : « Je ne comprendrai jamais pourquoi Stevenson m’a évité pendant deux ans. Mais toute ma concentration est maintenant tournée vers Sergey Kovalev », de dire Alvarez.

COMBAT ARRÊTÉ À CAUSE... D’UNE BATAILLE

Un gros homme a voulu grimper dans le ring pendant un combat. La sécurité lui est tombée dessus et on a fini par le traîner hors de la patinoire. Le gars avait un t-shirt rouge... et il a fini flambant nu sur le plancher. Un nuvite !!!

Quand on vous dit qu’on aurait besoin de Michel Hamelin pour notre sécurité, demandez à Mario Langlois. Il était tout petit sur sa chaise de commentateur.

UN SHOW QUÉBÉCOIS À TORONTO

La production de Showtime était assurée par le vétéran Claude Brière. Mettons qu’il était pas mal nerveux en après-midi. Toutes les images étaient relayées au Michigan où un réalisateur de Showtime s’occupait de l’aiguillage. Signal international, signal local, signal Showtime. Vers 10 heures, le réseau américain présentait sa demi-finale en direct de Washington et reprenait les images de Toronto pour la finale.

Le ring venait du Québec et compte tenu de l’excellente position des journalistes québécois sur le plancher, on aurait pu se croire au Centre Bell.

Mais Jacques Aubé n’était pas là. Ni Jean-Marc Gagné. Pas de Jean-Marc, pas de glamour. C’est la règle.

Vers 11 heures samedi matin, on avait vendu 3800 billets, selon Yvon Michel. Avec les billets de courtoisie, on pensait avoir une foule entre 4000 et 5000 spectateurs.

VISITE DE BOB MILLER

Bob Miller était un des hommes de coin d’Adonis Stevenson et de plusieurs autres boxeurs québécois. Il s’est endormi au volant après un combat et s’est retrouvé quadriplégique. Hier, à Toronto, Adonis Stevenson l’avait invité avec Mme Miller et il a suivi tous les combats du ringside : « Je vais mieux, regardez », a-t-il dit en bougeant légèrement sa main gauche.

Et il a souri, preuve que la vie est enfouie très profond dans l’âme de l’homme...

UN BEAU RETOUR POUR BOUCHARD

Sébastien Bouchard est revenu dans le ring après une absence de 15 mois. Il a assommé son adversaire en le cognant... au corps. Ce gars-là mérite enfin une chance, une vraie, de s’entraîner sans avoir à entrer au port de Québec à tous les jours. Un petit effort de plus d’Ameublements Tanguay...

Et de son promoteur.

BARRÉ ET SES PETITS-ENFANTS

Bernard Barré, le commentateur de boxe et bras droit d’Yvon Michel, a passé l’avant-midi le nez collé sur l’écran de son portable. Ses trois petits-enfants étaient en compétition pour le titre senior canadien d’haltérophilie disputé à Toronto. Sa fille Tali qui pourrait se retrouver aux Olympiques à Tokyo. Ses deux jeunes gars ont soulevé 286 et 316 livres. À 14 et 16 ans. Bravo Shad et Matt...

Encore un effort et ils pourront relever une grosse Honda Walkyrie échappée dans un trou des Laurentides.

JEAN PASCAL DERRIÈRE STEVE BOSSÉ

L’affiche annonçant le combat entre Jean Pascal et Steve Bossé est prête. De beaux tons d’orange et de noir. Ces couleurs me rappellent quelque chose. On y indique que le combat aura lieu à la Place Bell. Le seul point qui chatouille, c’est que l’ancien champion du monde Jean Pascal est en retrait de Steve Bossé en avant-plan. Ça rappelle Elvis et Ann Margret sur l’affiche de Las Vegas. Jean étant Ann Margret évidemment...