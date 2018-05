Catastrophes et attentats terroristes: les délégués généraux du Québec à l'étranger préparés au pire

Le corps consulaire québécois a suivi sa deuxième formation depuis 2016 pour bien réagir en cas de catastrophes et d'attentats terroristes à l'étranger, une formation qui leur permet de mettre rapidement en place un plan d'action afin d'aider les Québécois et leurs employés qui se trouvent dans une zone où il y a un événement tragique.

Il y a quelques semaines des spécialistes en sécurité de l'Observatoire canadien sur les crises et l'aide humanitaire (OCCAH) a donné des conseils à une quarantaine de membres des délégations durant une demi-journée.

C'est la ministre des Relations internationales, Christine St-Pierre, qui a décidé de mettre cette formation en place après des attentats survenus à Paris.

«Pour moi, c'était vraiment primordial de mettre en place une structure, une cellule de crise, qui a pour objectif d'établir rapidement des liens avec les opérations consulaires canadiennes, retracer nos employés et offrir du support aux Québécois qui le demandent», souligne la ministre.

Il y a 24 délégations ou ententes réparties un peu partout dans le mode qui embauche 468 personnes. «J'ai des employés qui prenaient cette ligne-là sur une base régulière», explique le délégué général du Québec à Bruxelles, Michel Audet, qui a vécu de près les attentats de l'aéroport et du métro de la plus importante ville de Belgique, le 22 mars 2016.

«On avait un paquet de jeunes, des offices jeunesse qui étaient en stage. On avait des jeunes étudiants qui étaient en mobilité dans des universités belges. Il y a des milliers de Québécois qui étaient dans la ville cette journée-là. Il y avait des centaines de Québécois qui étaient à l'aéroport. On savait que pour nous c'était la clé de répondre aux questions des autorités politiques. On n'est pas habitué de vivre ça», dit M. Audet.

Offrir de l'aide

Le délégué général du Québec à Bruxelles souligne qu'on n’est jamais préparé pour ce genre de situation. «Je n'y ai jamais pensé jusqu'au moment où ça arrive».

Alfonso Calderone Riera, son collègue de Barcelone ajoute: «Malheureusement, aujourd'hui, il y a peu de villes dans le monde qui sont à l'écart de ce type d'attentat».

Ce dernier était en poste lors de l'attaque au camion-bélier, en août 2017.

«Il faut répéter ces procédures afin qu'elles soient acquises de façon permanente dans notre façon d'agir», affirme le délégué général de Barcelone.

L'attentat de Ouagadougou, au Burkina Faso, qui décimé une famille de coopérants de Québec en janvier 2016, a frappé plus durement les autorités québécoises. «On s'est rendu compte lorsqu'il y a des pertes de vie dans ces situations-là qu'il y a beaucoup, beaucoup de bureaucratie. Il faut accompagner les familles s'il y a des démarches à faire pour rapatrier des corps», conclut la ministre des Relations internationales.