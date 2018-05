Cyclovia: plus de 250 cyclistes et piétons s’approprient le mont Royal

Plus de 250 cyclistes et piétons ont circulé librement sur la voie qui traverse le mont Royal dimanche matin alors que celle-ci a été partiellement fermée à la circulation automobile pendant près de cinq heures pour la réserver aux adeptes de course et de vélo.

Malgré le ciel gris et la température instable, de nombreux cyclistes et piétons de tous âges venus d’un peu partout dans la grande région métropolitaine ont pris part à la première des six éditions de la Cyclovia Camillien-Houde qui auront lieu au cours des cinq prochains mois, toujours le dimanche.

«C’est très bien de pouvoir s’approprier la montagne sans danger et sans auto. J’aimerais que ça soit comme ça tous les dimanches!» a lancé Pierrette Ouimet, une piétonne qui s’est déplacée de Boucherville pour prendre part à cet évènement, qui a entraîné la fermeture de la voie Camillien-Houde à la circulation automobile sur une distance de 2,1 kilomètres de 7 h 30 à midi, dimanche.

Initiées en 1974 à Bogota, en Colombie, les cyclovias ont généralement lieu sur des routes importantes des villes participantes afin de les redonner temporairement aux cyclistes et aux piétons.

«Ça nous laisse de la place. Il y a beaucoup de personnes qui font du sport ici. Si un cycliste se fait tuer, c’est un de trop», a commenté le cycliste Robert Duguay, faisant ainsi référence au cycliste de 18 ans qui a été happé mortellement par une voiture le 4 octobre dernier sur la voie Camillien-Houde.

Circulation automobile

Aux heures de pointe, la circulation peut être très dense sur le chemin qui traverse le mont Royal. Selon Vélo Québec, environ 10 000 véhicules transitent chaque jour sur la voie qui traverse le mont Royal.

«La rue est là. Elle peut servir à d’autres activités [que la circulation automobile]. Se réapproprier la ville, c’est montrer qu’on peut être en contact avec elle avec autre chose que des pneus», a soulevé l’élue de Projet Montréal et conseillère associée au développement durable et aux transports actifs, Marianne Giguère.

La Ville de Montréal a d’ailleurs doublé le financement de l’événement cette année, qui est passé de 33 000 à 70 000 $ alors que quatre cyclovias auront également lieu sur le boulevard Monk cet été.

Limite de vitesse

À partir du 2 juin, la circulation automobile sera restreinte pendant près de cinq mois sur le mont Royal afin que celui-ci cesse de servir de voie de transit dans le cadre d’un projet pilote. La limite de vitesse sera également réduite de 50 à 40 km/h sur le chemin Remembrance et la voie Camillien-Houde.

Or, de nombreux cyclistes rencontrés par le «24 Heures», dimanche, ont confié qu’ils dévalaient souvent cette voie à une vitesse excédant jusqu’à 10 km/h la limite de vitesse actuelle. Une situation que déplore l’organisateur de la Cyclovia Camillien-Houde, Marc-Antoine Desjardins.

«Ce n’est pas une piste de course, Camillien-Houde [...] Les gens qui sont un danger pour eux-mêmes ou les autres n’ont pas leur place ici», a soutenu l’adepte de vélo, qui se dit en faveur d’une réduction de la limite de vitesse sur cette voie.

Contrairement aux automobilistes, les cyclistes ne s’exposent pas à une amende s’ils roulent trop rapidement dans les rues de la métropole, le Service de police de la Ville de Montréal n’ayant pas le pouvoir de leur donner une contravention pour ce type de comportements, comme le rapportait TVA Nouvelles le 11 mai.