Différence entre amour véritable et dépendance amoureuse

La lettre « D’une femme en peine » et votre réponse m’ont perturbée. Pour résumer sa situation, disons qu’elle était mariée avec un obsédé du sexe, qu’après un an de vie commune elle lui avait dit que ce rythme sexuel ne lui allait plus et qu’elle attendait de lui qu’il la respecte dans ses refus. Ce qu’il avait compris et accepté.

Mais voilà que deux ans plus tard et après la naissance de leur fille, elle avait appris qu’il s’adonnait à la masturbation et avait cumulé les aventures d’un soir et les escortes, pour se soulager. Ne sachant plus que faire, elle qui aimait encore beaucoup cet homme, ce qui semblait être réciproque d’ailleurs, elle vous demandait si cette maladie était soignable et guérissable, avant de prendre une décision finale pour la suite de leur vie.

Vous avez axé votre réponse sur la thérapie qui existe pour soigner l’obsession sexuelle, tout en semblant dire que ça se gérait, sans affirmer que ça se guérissait. Jusqu’ici, ça me va. Mais vous n’avez ouvert aucune porte sur la dépendance amoureuse dont cette personne me semblait atteinte, ce qui m’a déçue de vous. Car honnêtement, comment peux-tu avoir envie de rester avec quelqu’un dont tu sais qu’il te trompe ?

Moi, j’ai quitté mon obsédé du sexe après avoir suivi une thérapie pour le comprendre, car lui ne voulait rien faire pour guérir. C’est là que j’ai découvert que je m’accrochais à lui de peur de me retrouver seule, et non pas par amour. Pourquoi ne lui avez-vous pas suggéré de faire comme moi pour voir que ce problème existait en elle ?

Lisette

Je ne l’ai pas fait parce que je n’ai pas à juger de son entente de couple. Vous savez, chaque couple est différent. Et la nature des ententes de vie à deux varie d’un couple à l’autre. Qui suis-je pour décréter que certaines sont moins bonnes que d’autres ? Une chose importe, c’est que chacun des membres du couple soit d’accord avec l’entente intervenue. Peut-être est-elle prête à accepter que son conjoint saute la clôture dans la mesure où ça ne la lèse pas, elle qui ne veut plus se soumettre à un rythme de relations qui lui déplaît. La dépendance amoureuse relève d’une autre dynamique qui ne me semblait pas la toucher. À savoir d’être une femme prête à tout accepter de l’homme qu’elle aime, même l’humiliation, de peur de le perdre.