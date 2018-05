Far Cry 5 est un succès monstre pour Ubisoft

Ubisoft a révélé son chiffre d’affaires pour 2017-2018 et peut bien célébrer: Far Cry 5 a rapporté des centaines de millions en seulement quelques jours.

Far Cry 5 est le deuxième plus grand lancement de l’histoire d’Ubisoft avec 310 M$ de dépenses joueurs totales durant sa semaine de lancement, derrière The Division de 2016 avec 330 M$.

Bon, il y a quelques bogues des fois, mais ils sont souvent drôles.

L’open world a plus que doublé les chiffres de Far Cry 4 lors de sa sortie en 2014 et a obtenu une bonne moyenne Metacritic avec 81 sur PS4, 78 sur PC et 82 sur Xbox One. C’est pas du 95%, mais c’est loin d’être mauvais.

En fait, les titres récents d’Ubisoft ont eu de solides performances. Mario+Rabbids a été un succès modeste, mais très bien reçu (j’ai adoré) et Assassin’s Creed Origins a eu une performance record pour un titre de sa série.

Maintenant, Ubisoft devra continuer à nous épater à E3. On sait que The Division 2 s’en vient, mais, la compagnie nous cache-t-elle des surprises?