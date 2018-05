Le repêchage n’est plus la seule option

Des joueurs comme Jonathan Marchessault, qui sortent d’un peu nulle part et parviennent à jouer au niveau professionnel, il y en a de plus en plus. Le repêchage de la LNH n’est clairement plus la seule option pour faire carrière dans le grand circuit.

Marchessault ou Yanni Gourde sont des exemples probants de joueurs qui ont pris plus de temps que d’autres à éclore, mais qui, aujourd’hui, rendent de précieux services à leurs équipes.

La façon d’évaluer les joueurs a un peu changé, dans les dernières années. Les recruteurs évaluent davantage les hockeyeurs plus âgés, ceux qui ont été boudés au repêchage et à qui ils pourraient faire signer des contrats professionnels.

Certaines formations désignent même des gens spécialement pour se concentrer sur ces joueurs plus vieux.

Car, dans la NCAA, le marché des joueurs autonomes n’ayant pas été repêchés est féroce comme jamais et dans les circuits juniors canadiens, on voit de plus en plus de vétérans de 19 ou 20 ans parapher des contrats avec des formations professionnelles.

Les temps changent

La LHJMQ a été un bon exemple cette année avec les signatures de joueurs comme Alexandre Alain (Montréal), Alex Barré-Boulet (Tampa Bay) ou Jeffrey Truchon-Viel (San Jose).

« Ce n’est plus comme il y a sept, huit ou dix ans. On n’a pas le choix de regarder les plus vieux, mentionne un recruteur d’une formation de l’Ouest. Ça ne veut pas dire qu’ils seront tous repêchés, mais on n’a pas le choix de les regarder. »

C’est que la courbe de progression varie d’un hockeyeur à l’autre et les équipes de la LNH en sont de plus en plus conscientes.

Des histoires comme celles de Marchessault et Gourde ont forcé les équipes à offrir davantage de contrats à des vétérans du junior ou à sélectionner des joueurs de 19 ans dans les dernières rondes du repêchage.

« Il y a 20 ans, un gars qui n’était pas repêché, ça prenait un miracle pour qu’il revienne. On l’oubliait, on ne perdait pas de temps avec ça et on passait à l’année suivante. Maintenant, c’est bien différent. Ce qu’on va regarder, c’est la progression. Surtout que certains joueurs, à leur année de repêchage, n’ont pas des rôles importants en raison des vétérans dans l’équipe. »

L’exemple Tkachuk

En première ronde, c’est un peu différent. Rarement verra-t-on un joueur ignoré au repêchage être sélectionné au premier tour un an ou deux, plus tard.

Les Kings l’avaient fait en choisissant Tanner Pearson en 2013, après que ce dernier ait été ignoré lors des deux repêchages précédents. Mais c’est un cas d’exception.

Toutefois, le débat de l’âge fait tout de même rage au premier tour puisque des joueurs perçus comme des espoirs de premier ordre sont parfois âgés de presque un an de plus que d’autres.

Cette année, c’est le cas de Brady Tkachuk qui a raté la séance de sélection de l’an dernier par une seule journée, ce qui pousse certains à croire que son potentiel n’est peut-être pas aussi élevé que certains autres premiers de classe de la cuvée 2018, nés plusieurs mois avant.

Comment comparer Tkachuk à un autre attaquant de haut talent, Oliver Wahlstrom, né neuf mois plus tôt, par exemple ?

Comment savoir ce qu’Adam Boqvist, né en août 2000, fera lorsqu’il aura l’âge d’Evan Bouchard et Quinn Hughes, de dix mois son aîné ?

Un argument qui se tient.

Toutefois, plusieurs autres facteurs entrent en ligne de compte, ajoute le recruteur à qui nous avons parlé.

Encore une fois, la progression du joueur sur un an, ainsi que les besoins des équipes, doivent être pris en considération avant les quelques mois le séparant d’un autre hockeyeur.

« Certaines équipes, selon leurs situations, vont aussi chercher à repêcher des joueurs qui peuvent jouer immédiatement et avoir un impact dès la saison suivante », ajoute-t-il.