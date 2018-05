Le terrain de jeu de Pierre-Yves Lord

À l’aube de ses 40 ans, Pierre-Yves Lord mène une carrière florissante tant à la télévision qu’à la radio, alors que tout ce qui représentait pour lui un désir et un rêve s’est transformé peu à peu en un formidable terrain de jeu.

Né en Haïti, où ses parents l’ont adopté à l’âge d’un an, Pierre-Yves Lord a grandi à Québec et y habite toujours, malgré une carrière bien implantée à Montréal.

Même si on peut le voir ou l’entendre régulièrement sur les ondes ou les plateaux de télévision montréalais, il n’a jamais été autant « un gars de Sainte-Foy » et garde un attachement profond pour sa ville, souligne-t-il.

En 2007, il a racheté la maison de ses parents, où il a grandi avec ses deux sœurs. Il y habite avec sa conjointe, « une enseignante engagée et très proche de ses élèves », et leurs deux enfants.

Son fils, qui a huit ans, dort dans sa chambre d’enfance, et sa fille de cinq ans occupe celle de sa grande sœur. Tous deux fréquentent la même école primaire où il est allé. « Je ne me vois pas ailleurs, glisse-t-il. Je gagnerais le prochain gros lot que je ne vendrais pas cette maison. »

Il continue par ailleurs d’être un fidèle partisan des Remparts et joue au hockey deux à trois fois par semaine dans des arénas de Québec.

Il s’étonne lorsque des gens l’abordent, comme la veille de notre entretien, sur la rue Saint-Joseph, en lui disant : hé, bienvenue à Québec ! Comment vous trouvez ça ? Ou encore : hé, c’est l’fun, tu es de passage à Québec ! « Je suis un gars de Québec, et je n’ai jamais quitté Québec », rappelle-t-il, tout sourire.

Soif de vivre

Même si sa carrière s’échelonne déjà sur 22 ans, à chaque fois où « PY » – à prononcer en anglais comme tout le monde l’appelle – se retrouve derrière un micro ou sur un plateau de télévision, il en savoure chaque seconde, tout en appréciant le sentiment d’avoir enfin « du contrôle sur sa carrière et ses désirs ».

« Je savoure parce que je comprends à quel point ça peut être éphémère, et je prends ça avec un petit peu de recul. J’apprécie les gens avec qui je suis, et je me dis que c’est un privilège qui peut m’être retiré à tout moment. Je me dis : go, amuse-toi. C’est peut-être ça, vieillir. »

Celui qu’on peut voir à la télévision dans Deux hommes en or, et dans diverses séries, dont Les Flots, anime aussi une émission la fin de semaine, Radio PY à CKOI, depuis quatre ans. Il est également producteur.

Devant un tel agenda, la première question qui s’imposait : où trouve-t-il le temps ? « Ça paraît pire que c’est », répond-il en riant.

En fait, l’animateur ne s’est jamais senti aussi jeune et en forme, et n’a jamais eu autant soif d’apprendre et de vivre que maintenant. Plus qu’à 20 ans, confie-t-il, parce qu’on dirait que l’adolescence l’avait fatigué.

Dès l’enfance, PY s’est mis à rêver de devenir animateur de radio. À l’école, il a côtoyé la fille de François Reny, Alexandra, et a eu la chance de visiter l’animateur à quelques reprises dans ses studios. Il lui a aussi accordé sa première entrevue, à propos d’une pièce de théâtre.

Pour l’anecdote, c’est à cette même Alexandra qu’il envoyait des cassettes avec des mots d’amour subtils, comme on a pu le voir cet hiver à l’émission 1res fois.

« Il y en a pour qui les idoles c’étaient Michael Jackson ou Boy George. Pour moi, c’étaient des gars de radios, qui m’impressionnaient beaucoup. »

Croire fort en son rêve

Photos Jean-François Desgagnés Puis à l’âge adulte, le jeune homme s’est mis à croire fort en son rêve et à poser les gestes pour le réaliser. Il a animé dans les bars, avec son vieux complice Martin Dallair, un chic type qui lui a beaucoup appris. Il a eu un micro la nuit, et a fait du remplacement les fins de semaine à CHIK, où il a travaillé jusqu’en 2010.

Timide de nature, il gagnait en confiance, en ondes ou sur scène. Cette volonté de se faire une place, d’essayer de jouer du coude, d’apprendre et de se concentrer sur une nouvelle passion lui a aussi demandé beaucoup d’énergie dans la vingtaine. « Je voulais bien faire », souligne-t-il.

Il a toujours été attiré par l’animation rythmée, où la musique prend beaucoup de place. « J’écoute encore parfois des vieux animateurs des années 80, dit-il, avec à l’appui la vidéo d’un animateur californien qui s’en donne à cœur joie derrière sa console, où il chante et joue de la musique. J’aime quand la radio est un générateur de plaisir et d’énergie, et que ton bonheur en ondes éclabousse. »

Moment stressant

Photos Jean-François Desgagnés Puis, deux occasions spéciales allaient lui permettre d’élargir son public à tout le Québec. Il s’est vu offrir l’animation de Loft Story, en 2009, puis d’Occupation double, en 2010 et 2011. Dans le premier cas, il connaissait Kim Rusk, qu’il avait recrutée pour coanimer à la radio.

« Ils m’ont invité à assister à l’émission, j’ai dit plein de niaiseries. Le réalisateur m’a dit : on va se revoir, et trois semaines après il m’a appelé pour m’offrir l’animation de l’émission. »

À ce jour, il n’a jamais vécu d’autre épisode aussi stressant que lors de cette première de Loft Story, admet-il. « Trente secondes avant d’entrer en ondes, j’étais à côté de la porte, ma gorge s’est serrée et je me suis demandé si je n’allais pas vomir. Puis je suis entré, et ça s’est bien passé. »

Les occasions se sont ensuite enchaînées, jusqu’à la série Montréal-Québec, où Julie Snyder lui a mentionné qu’elle le verrait comme animateur d’Occupation double. Il a encore une fois relevé le défi.

Meilleur des deux mondes

Photos Jean-François Desgagnés Sa carrière nationale n’a jamais cessé depuis. « Je me trouve chanceux, car je peux profiter du meilleur des deux mondes », dit-il à propos de ses engagements à Montréal versus sa vie à Québec. Il profite des navettes en autobus ou en train pour préparer le contenu et lire, et apprécie ces moments qui lui « permettent de lutter contre son hyperactivité ».

Sans prétention, il croit même que le fait d’être un gars de Québec l’avantage quelque part. « On dirait qu’on a une petite saveur, une petite touche... C’est peut-être moi dans ma tête qui s’imagine des affaires, mais on est relax, on est “smooth”. En tout cas, je me plais à croire que ça représente un certain avantage. »

En rafale