Les végétaux à l’honneur

Les végétaux, légumes et fruits, doivent occuper une place de choix au sein de notre alimentation. Les fibres, minéraux, vitamines, antioxydants et autres composés phytochimiques qu’ils renferment contribuent, de nombreuses façons, au maintien de notre santé. En consommons-nous suffisamment ? Faisons le point sur la situation.

5 portions, c’est bien... mais 10, c’est encore mieux

La revue scientifique International Journal of Epidemiology publiait, en 2017, une synthèse basée sur les résultats de 95 études internationales (142 publications). Conclusion : le fait de consommer, chaque jour, 10 portions de légumes et de fruits pourrait prévenir chaque année des millions de décès précoces. On estime à près de 8 millions le nombre de décès prématurés pouvant être évités chaque année via une consommation adéquate de végétaux. Significatif, n’est-ce pas ?

Toujours selon la conclusion de cette méta-analyse, une quantité quotidienne de 800 g de légumes et de fruits (soit l’équivalent de 10 portions) permettrait une diminution significative du risque de maladies cardiovasculaires et de mortalité de toutes causes. Par ailleurs, aucune réduction du risque de cancer n’a été observée au-dessus de 600 g par jour (soit près de 8 portions journalières).

Qu’en est-il de notre consommation de légumes et de fruits ? Au Canada, on estime que la grande majorité de la population, soit 80 %, peine à consommer le minimum de 5 portions recommandées de légumes et de fruits chaque jour. Il faudrait donc doubler la quantité consommée de ces précieux végétaux pour profiter au maximum de leurs bienfaits sur la santé !

Le Québec dans notre assiette

Photo Fotolia

Les beaux jours annoncent l’arrivée de plusieurs légumes et fruits cultivés par nos maraîchers québécois. C’est le 17 mai dernier que l’Association des producteurs maraîchers du Québec lançait sa saison officiellement avec l’arrivée des radis et des asperges notamment. Frais, savoureux, gorgés de nutriments, abordables, les végétaux locaux méritent qu’on leur accorde une place de choix dans notre assiette. Têtes de violon, laitues, fraises et rhubarbe se retrouveront bientôt dans nos étals pour notre plus grand plaisir.

Pour être au fait des arrivages locaux, il suffit de consulter le site de Mangez Québec (www.mangezquebec.com)

La provenance sur une étiquette

Photo Fotolia

Depuis le mois de mai, les légumes et les fruits du Québec doivent porter une étiquette affichant leur provenance. « Produit du Québec », « Cultivé au Québec », « Récolté du Québec » ou encore le nom de l’aliment suivi de « du Québec » sont désormais utilisés pour mettre de l’avant la localité des végétaux offerts par les marchands. Ces derniers auront également l’obligation d’afficher cette localité dans leurs publicités. Une belle initiative pour encourager l’achat local.

10 portions par jour... pas si complexe

Consommer 10 portions de légumes et de fruits semble être un objectif trop ambitieux ? Quelques astuces pour y arriver... sans même s’en rendre compte :

S’assurer d’avoir des légumes ou/et des fruits à chaque repas et à chaque collation.

Sur l’heure du lunch et au souper, compléter la moitié de son assiette de légumes divers.

Avoir, en tout temps, des végétaux à portée de main. L’assiette de crudités parées et le panier de fruits sur le comptoir ou la table de la cuisine sont des incontournables !

Miser sur la variété, la forme et la couleur. On mange avec les yeux !

Les purées de légumes sont idéales pour camoufler certains végétaux moins appréciés, particulièrement auprès des enfants.

Ajouter une généreuse quantité de végétaux aux plats de pâtes, aux omelettes, au riz et aux sandwichs.

Opter pour des fruits en guise de dessert.

Photo Fotolia

Encore du mal à croire qu’il n’est pas si ardu de consommer 10 portions de légumes et de fruits chaque jour ? Je vous propose un menu type pour vous en convaincre !

Déjeuner (2 portions)

Photo Fotolia

1 muffin anglais de blé entier avec beurre d’arachides

100 g de yogourt grec nature 0-2 % m.g.

250 ml (1 tasse) de fraises fraîches

Collation AM (1 portion)

125 ml (1/2 tasse) de cantaloup, en dés

Quelques amandes

Dîner (3 portions) Salade de chou au poulet

250 ml (1 tasse) de chou en lanières

60 g de poulet cuit, refroidi, en dés

60 ml (1/4 tasse) de carottes, râpées

½ pomme, en dés

15 ml (1 c. à soupe) de raisins secs

vinaigrette : mayonnaise et yogourt nature, un peu de moutarde de Dijon, et miel au goût

sel et poivre

Collation PM (un peu plus de 1 portion)

Photo Fotolia

Quelques craquelins de grains entiers

Cubes de fromage allégé

180 ml (3/4 tasse) de crudités (concombre, radis)

Souper (3 portions)

Photo Fotolia