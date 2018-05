Pas le droit de rire: No Man’s Sky aura enfin un mode multijoueur.

Près de deux ans après un lancement plutôt pénible, le jeu d’exploration spatiale No Man’s Sky aura un mode multijoueur, a-t-on appris du développeur Hello Games.

Cette importante mise à jour, intitulée NEXT, aura lieu le 24 juillet et verra enfin la version Xbox One faire ses débuts. Ouais, il n’y avait pas de version Xbox One...

Une option multijoueur complète avait été mentionnée avant le lancement du jeu, mais n’a pas été incluse au produit «final». Le résultat, lors du lancement, avait été fortement critiqué par les joueurs et chroniqueurs, résultant en une minable note player de 2.6 sur Metacritic. Ouf.

Il y a eu une mise à jour en août avec un «genre» de mode multijoueur, où les autres joueurs étaient représentés par des boules qui brillent. Mais, trouver vos amis, ce n'est pas la même chose que de jouer avec eux!

Cette fois-ci, on aura l’expérience complète d’un multijoueur. Voici les options, comme l’explique Hello Games dans un communiqué:

Explorez l’univers infini avec vos amis, ou rencontrez des joueurs de façon aléatoire;

Lors de vos voyages, vos amis peuvent vous aider à survivre ou à chasser;

Construisez des bases en passant par de petits abris jusqu’aux colonies complexes que vous créez en équipe, et que la communauté peut voir;

Soyez un pirate ou pilote dans des combats spatiaux avec des amis, ou contre des ennemis;

Faites des courses d’exocrafts à travers d’étranges terrains extraterrestres, et créez des pistes à partager online.

La mise à jour NEXT sera gratuite aux joueurs qui possèdent déjà No Man’s Sky. Mais, est-ce trop tard pour sauver le jeu?

On va essayer ça!