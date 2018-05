Où est Gilles Giasson, l'homme porté disparu à Trois-Rivières depuis vendredi?

La présence d'enquêteurs des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec (SQ), lors de la fouille de son appartement, démontre que les policiers croient qu'il a été victime d'un meurtre. Parmi les experts sur place, il y avait un spécialiste des projections de sang. Il ne fait aucun doute que les enquêteurs ne laisseront rien au hasard.

« On est à faire la lecture, selon moi, d'une scène de crime. Et ces gens-là, le laboratoire, sont en mesure souvent de même déterminer si la personne qui a été victime d'un homicide à cet endroit-là a été victime, par exemple, d'un objet contondant, d'un objet tranchant ou d'un objet piquant. Dans certains cas, on est en mesure, même, d'aller aussi loin que ça », expose Jean-François Brochu, ex-sergent de la SQ.

C'est la fille de Gilles Giasson qui a appelé les policiers après avoir constaté l'absence de son père et surtout l'état dans lequel se trouvait l'intérieur de son appartement à Trois-Rivières. L'homme de 67 ans partageait son appartement avec son fils, François Asselin.

Comme Asselin a été formellement accusé, vendredi, du meurtre au deuxième degré d'un collègue de travail avec qui il partageait une chambre d'hôtel à Sherbrooke, il est aussitôt devenu une personne d'un grand intérêt pour ce qu'on croit être le meurtre de son père.

Capture d’écran TVA Nouvelles

« De là à pouvoir convaincre un procureur de la Couronne et ultimement un jury de la culpabilité de monsieur, ça, il faut être très prudent. Peut-être qu'on aura toujours de bonnes raisons de croire qu'il a commis un homicide, mais qu'on ne soit jamais capable de l'en accuser. Ce n'est pas impossible non plus », ajoute M. Brochu.

Chose certaine, le fait qu'on ne sache pas où se trouve Gilles Giasson risque de compliquer l'enquête.

« Ce n’est pas impossible, même si on ne découvre pas le corps de quelqu'un... Il n'est pas impossible de porter des accusations d'homicide contre un meurtrier, mais c'est une difficulté supplémentaire, c'est bien certain », précise le policier à la retraite.

La Sûreté du Québec a lancé un appel à témoins dans le but de faire avancer cette enquête.

« Chaque détail ou chaque information peut être important pour faire progresser une enquête de ce genre », a fait savoir Christine Coulombe.

Les policiers ne donnent aucune information sur ce qui a été retrouvé à l'intérieur de l'appartement de Gilles Giasson. Pas moyen, donc, de savoir si, oui ou non, les éléments soumis au laboratoire pour analyse permettent de confirmer la thèse du meurtre.