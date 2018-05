Photos souvenirs: Serge Fiori

Harmonium

Photo d'archives

Les grandes années d’Harmonium, avec Michel Normandeau et Louis Valois. Fiori, le p’tit gars de la Petite Italie, ayant débuté dans l’orchestre de son père, était devenu une méga star au Québec. L’aventure du groupe-phare québécois ne dura que le temps de trois albums studio, mais ses chansons, dont Pour un instant, Un musicien parmi tant d’autres, Aujourd’hui je dis bonjour à la vie et Dixie, resteront à jamais.

Juste pour rire

photo d’archives SERGE LAPOINTE

Retiré de la scène artistique durant quelques années, Serge Fiori composait, en 1985, la chanson thème du Festival Juste pour rire et il lançait un premier album solo éponyme en 1986 (photo). Au cours des années 80, il produira plusieurs albums, dont Changement d’adresse de Nanette Workman.

Fiori-Séguin

photo Courtoisie ©Collection privée

Il y a plus de 40 ans, Serge Fiori, 24 ans, et Richard Séguin, lors d’un spectacle de la Saint-Jean-Baptiste, en 1976. Devenus complices, ils lançaient, deux ans plus tard, l’album Deux cents nuits à l’heure, alors que le groupe Hamonium se dissolvait.

Dernier album studio

Photo d'archives

Serge Fiori, lors de la tournée l’Heptade. L’album du même nom d’Harmonium, avec sa dimension spirituelle, hissa l’auteur-compositeur, bien malgré lui, au rang de gourou. Une jeunesse assoiffée de réponses buvait chacune de ses paroles.

Succès fou

Photo d'archives

Serge Fiori et Richard Séguin entourant Luc Martel (des disques CBS à l’époque). Leur album Deux cents nuits à l’heure, vendu à plus de 200 000 exemplaires lors de sa sortie en 1978, remporta plusieurs prix au Gala de l’Adisq en 1979. Un autre succès fou au rendez-vous.