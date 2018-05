Simple mais sophistiquée

À la sortie de la limousine devant les marches de la chapelle Saint-Georges, Meghan Markle est apparue vêtue d’une création d’une grande simplicité. Pas de robe à la Cendrillon pour l’actrice américaine, mais un choix empreint d’authenticité, de respect des traditions et de symbolique.

La tiare

Photo AFP

Meghan a un peu bousculé les codes, mais avec l’approbation de la reine. Selon les dires de l’expert en étiquette Grant Harold, le port de la tiare est un privilège réservé aux femmes mariées puisque le bijou de tête indique que ces dernières ne sont plus des cœurs à prendre. La duchesse a retenu son voile d’un diadème ayant appartenu à la reine Mary, un prêt de la reine Elizabeth II. Le bandeau de diamant a été conçu pour la reine Mary en 1932 afin de recevoir la broche de 10 diamants qu’elle avait portée lors de son mariage en 1893.

La robe

Photo AFP

C’est dans le secret que Clare Waight Keller, une Anglaise directrice artistique de Givenchy, a conçu, en collaboration avec la mariée, la robe du grand jour. Depuis le début de l’année, on s’est affairé dans les ateliers pour confectionner une robe qui détonne de celles qui ont marqué l’histoire récente. Pas de dentelle comme les robes de Diana et Katherine, ni de gros volumes, la duchesse de Sussex a préféré une silhouette près du corps dépourvue de fioritures. Elle a pris soin de se couvrir, comme le veut la tradition : la robe cache son dos, ses épaules et ses bras. L’attention est dirigée à l’encolure bateau. Sculpturale, immaculée, simple (dans le sens le plus noble), Meghan est une duchesse moderne. Venons-nous d’entamer une nouvelle ère pour les futures mariées ?

Le voile

Photo AFP

Le voile de tulle de soie de 5 mètres qui flottait derrière a été conjointement imaginé par Meghan et Clare. L’ourlet était bordé des 53 fleurs différentes qui représentent les pays du Commonwealth, auquel s’ajoute le chimonanthe en référence au palais de Kensington et le coquelicot de Californie, l’État où est née Meghan.

Le Prince Harry

Photo AFP

Le duc de Sussex portait l’uniforme militaire Blues and Royals. Il a choisi de briser la tradition en portant un jonc à son annulaire gauche. C’est le joaillier royal Cleave qui a créé la bague en platine, ainsi que celle de Meghan, qui a été confectionnée avec de l’or offert par la reine Elizabeth II.

Photo AFP

Le duc et la duchesse de Sussex qui saluent la foule en se rendant à la réception. Meghan portait à sa main droite une bague aquamarine qui appartenait à Lady Di.

Photo AFP

La mère de Meghan Markle, Doria Ragland, ainsi que le prince Charles, et son épouse, Camelia ont rejoint les nouveaux époux à la sortie de l’église.

Photo AFP

La nièce du prince Harry, la princesse Charlotte, 3 ans, qui a fait une grimace lors de son arrivée.

Photo AFP

John et Brian Mulroney — qui porte le même nom que son grand-père — étaient les pages de Meghan Markle, la meilleure amie de leur mère, Jessica Mulroney.

Photo AFP

100 000 curieux ont envahi la ville de Windsor où vivent habituellement 30 000 personnes.

Moderne et différent

Un gâteau au citron et au sureau

Le gâteau de mariage, créé par la réputée pâtissière londonienne Claire Ptak, alternait les couches de génoise au citron et de crème au beurre à la fleur de sureau. Sa confection a nécessité 20 kilos de farine, la même quantité de sucre, 500 œufs bio, 200 citrons d’Amalfi et dix bouteilles de sirop.

Une cérémonie coûteuse

Les Britanniques ont payé plus de 50M en dollars canadiens seulement pour assurer la sécurité lors des cérémonies, qui surviennent un an après que le Royaume-Uni ait été touché par une vague d’attentats djhiadistes. Chacune des personnes qui entrait dans la petite ville de Windsor devait passer par la fouille. Une zone d’exclusion aérienne a été établie par les autorités. Des caméras ont aussi été installées un peu partout dans la ville. En tout, 3000 policiers ont été dépêchés pour l’occasion. Du jamais vu pour un événement de la sorte. En 2011, la sécurité au mariage de Kate et William, pourtant beaucoup plus couru, avaient coûté 34 M $.

Aucun invité politique

Si de nombreuses célébrités ont participé à la cérémonie, aucune personnalité politique ne figurait sur la liste d’invités. Comme le prince Harry ne risque pas de monter sur le trône un jour, le mariage n’avait pas une dimension diplomatique, contrairement à celui de son frère William, a conclu la maison royale. La première ministre britannique, Theresa May, ainsi que Justin Trudeau ont tout de même adressé leurs vœux aux nouveaux mariés sur les réseaux sociaux.