Un combat de chiens

TORONTO | Un vrai combat de chiens. Douze rounds féroces. Deux juges qui ont vu le combat nul à 114-114. Un juge américain a donné 115-113 à Badou Jack. J’avais 115-114 en faveur de Jack. Jean-Luc Legendre de RDS avait 114-114. Mathieu Boulay était à 114-114.

Ça vous donne une idée. Mais à peine. Les chiffres ne peuvent raconter les accrochages, la violence des coups, les saloperies dans les corps à corps. Un combat sans élégance, mais de survie.

Terrifiant.

Adonis Stevenson a sauvé sa ceinture de champion. Mais il est sorti du combat le nez amoché et le corps martelé de coups. C’est un homme de 40 ans qui est redescendu du ring. Et à 40 ans, il se peut que la gauche meurtrière soit un quart de seconde en retard ou moins précise. On va voir.

Chose certaine, Badou Jack a montré qu’Adonis Stevenson peut être vaincu si son adversaire n’a pas peur de lui et est assez chien pour prendre tous les moyens pour diminuer l’explosion de sa gauche.

Un match rare. Un match pas comme les autres.

Eleider Alvarez aurait pu battre Stevenson hier soir à Toronto.